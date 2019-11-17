Игорь Пушкарёв: "Высоцкий спасает..."

Пишу эти строки заранее, так как не знаю, где буду находиться в день своего 45-летия: возможно буду в пути на новое место пребывания, а возможно, уже буду знать очередной адрес временного проживания. Перспективы такие. И мириться с этим сложно. Высоцкий спасает.