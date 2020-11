Игорь Пушкарёв: "Высоцкий спасает..."

Экс-мэр Владивостока встретил свое 45-летие за решеткой

Экс-мэр Владивостока встретил свое 45-летие за решеткой Экс-глава приморской столицы опубликовал в соцсетях пост, в котором поделился мыслями в день своего юбилея: Пишу эти строки заранее, так как не знаю, где буду находиться в день своего 45-летия: возможно буду в пути на новое место пребывания, а возможно, уже буду знать очередной адрес временного проживания. Перспективы такие. И мириться с этим сложно. Высоцкий спасает. Четыре года рыскал в море наш корсар, В боях и штормах не поблекло наше знамя, Мы научились штопать паруса И затыкать пробоины телами… …На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз — И видят нас от дыма злых и серых, Но никогда им не увидеть нас Прикованными к вёслам на галерах!… Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter