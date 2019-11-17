Игорь Пушкарёв: "Высоцкий спасает..."

Игорь Пушкарёв: "Высоцкий спасает..."

17 ноября 2019, 14:56
Общество
Экс-мэр Владивостока встретил свое 45-летие за решеткой

Экс-мэр Владивостока встретил свое 45-летие за решеткой

Экс-глава приморской столицы опубликовал в соцсетях пост, в котором поделился мыслями в день своего юбилея:

Пишу эти строки заранее, так как не знаю, где буду находиться в день своего 45-летия: возможно буду в пути на новое место пребывания, а возможно, уже буду знать очередной адрес временного проживания. Перспективы такие. И мириться с этим сложно. Высоцкий спасает.

Четыре года рыскал в море наш корсар, В боях и штормах не поблекло наше знамя, Мы научились штопать паруса И затыкать пробоины телами…

…На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз — И видят нас от дыма злых и серых, Но никогда им не увидеть нас Прикованными к вёслам на галерах!…

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Stories:
Знай наших!Владивосток
МЭРректификационная колоннаМЭР РФюбилейСИЗОмэр городаИсправительная колония
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы