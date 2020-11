Благоустроили на «1000»

Губернаторская программа завершена в Приморье.

Порядка 1000 дворов благоустроены в Приморье по уникальной программе, инициатором которой стал губернатор края Олег Кожемяко. Проект дополнил региональную госпрограмму «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы и позволил создать условия для занятий спортом, обновить детские площадки и придомовые территории. Подробности – в материале газеты «Золотой Рог». Фото: пресс - служб администраций Владивостока и Находки По официальным данным Во Владивостоке в 2020 году по программе «1000 дворов» отремонтировано 118 объектов. Как уточнили в городской администрации, асфальтирование завершено в 52 дворах краевого центра, спортивные тренажеры установлены по 26 адресам, еще 40 дворов обзавелись новыми детскими площадками. Как рассказала заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко, несмотря на то что сейчас реализация национального проекта «Жильё и городская среда», в который входит программа «1000 дворов», в Приморском крае завершена, было принято решение продолжить благоустройство придомовых территорий и в следующем году. На это в бюджете региона заложено 1,2 миллиарда рублей. Как поясняет Пархоменко, в этом году в рамках проекта предусмотрены и работы в междворовых пространствах. Общественная поддержка В 2019 году для контроля реализуемых мероприятий в рамках национальных проектов был создан социальный институт, в который входят представители самых разных возрастов и профессий. Общественные наблюдатели следят за исполнением в том числе и программы «1000 дворов». Одна из таких наблюдателей – Татьяна ТУРИКОВА, управляющая ТСЖ «Уют-5» в Арсеньеве. «Вот уже второй год подряд на территории Приморского края по инициативе губернатора Олега Кожемяко реализуется один из самых важных для региона проектов – «Тысяча дворов». В приоритетные задачи правительства входит развитие и процветание нашего края. И, конечно, начинать нужно с придомовых территорий – каждый двор должен быть благоустроен, ведь театр, как известно, начинается с вешалки», – говорит Татьяна Турикова. Подросли в количестве На первоначальном этапе реализации губернаторского проекта он позиционировался как «400 дворов». В планы краевого правительства входило благоустроить именно такое количество придомовых территорий. Однако сама идея вскоре вызвала широкий резонанс у общественности. По итогам голосования, в котором приняло участие около 15 тысяч приморцев, глава исполнительной власти принял решение увеличить лимит объектов, обозначенный в изначальной редакции, до 1000. На фото: Алена ПАВЛИК «Важно понимать, что данная программа не только реально работает, но даёт возможность жителям самостоятельно выбирать и проектировать объекты, которые будут расположены на придомовых территориях. Губернатор лично интересуется у населения тем, как реализуется программа «Тысяча дворов», ему важно наше мнение. Отмечу, что люди не сразу поверили в возможность субсидирования строительства детских и спортивных площадок от администрации. Но резко возросшее в 2020 году количество активистов показывает, что население оценило эффективность работы главы региона», – замечает Татьяна Турикова. Коронавирус – не помеха Поставленную губернатором Олегом Кожемяко задачу о завершении объёма работ в сентябре немного затормозила тяжёлая эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Однако два месяца назад благоустройство придомовых территорий уже было выполнено на 95%. Как сообщила Елена Пархоменко, в рамках национального проекта к концу сентября из 41 общественного пространства были окончены работы на 29 территориях. Из заявленных 28 придомовых площадок работы успешно завершились на 19. Зампред краевого правительства подчеркнула, что необходимые средства из федерального и краевого бюджетов в муниципалитеты поступили в феврале. Это дало возможность подрядчикам приступить к началу работ достаточно быстро, весной. Елена Пархоменко отметила, что законодательной властью учтены все прошлогодние ошибки, когда работа компаний развернулась только летом, в самый сезон дождей. Она добавила, что немалое количество подрядчиков тогда оказались не готовы к выполнению больших объёмов работы. Были также пресечены попытки получить средства мошенническим путём. Чугуевский округ благоустроен на 90% О почти завершённой реализации программы отчитался Чугуевский район. Здесь работы выполнены более чем на 90%. Общественные наблюдатели проконтролировали и оценили, как подрядчики справились с задачами. В частности, осмотрели спортивно-игровую площадку, построенную в селе Изюбриный. Здесь располагаются игровой и спортивный комплексы: спортивные тренажеры, карусель, асфальтированная беговая дорожка. Местные жители остались очень довольны. Отметим, на территории муниципалитета должны быть приведены в порядок 12 площадок. 11 из них на сегодняшний день сданы и успешно функционируют. Алгоритм действий Как сообщили в администрации Чугуевского округа, чтобы принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году жители того или иного двора должны составить коллективное заявление. В нём необходимо указать адрес объекта, фамилии, имена и отчества всех заявителей, объяснить социальную значимость планируемого строительства, и затем пройти регистрацию объекта в администрации муниципалитета. Важно, что на один двор предполагается реализация только одного проекта. Если в администрацию поступает несколько заявок в рамках одного двора, приоритетной будет та, что была подана первой. «На сегодняшний день механизм программы достаточно прост, – поделилась Татьяна ТУРИКОВА. – На общем собрании собственники домов согласуют желаемые объекты, затем составляется дизайн-проект, на основании которого готовится смета. Пакет документов поступает в администрацию города. По бальной системе составляется рейтинг домов-участников, на основании которого муниципалитетом принимается решение о выделении денежных средств». Необходимая коррекция Как говорят участники программы «1000 дворов», при всех плюсах данного проекта, в некоторых моментах он требует доработки. «Лично я собираюсь выступить с инициативой о внесении в программу «1000 домов» корректировок. Во-первых, считаю целесообразным включить в программу благоустройство придомовых территорий в части строительства зон отдыха, например, создать статью финансирования скверов. Во-вторых, необходимо в правовом поле предусмотреть софинансирование строительства детских площадок теми домами, которые ими непосредственно пользуются, не приложив никаких усилий к их строительству. Например, вокруг нашей площадки расположено шесть жилых объектов. И, к сожалению, «чужаки», приходящие в наш двор, часто совершают акты вандализма. Ремонт производится за наш счёт, считаю это неправильно. Многие люди живут по принципу «не моё, значит, можно испортить». От сложившегося стереотипа необходимо срочно избавляться», – убеждена Татьяна Турикова. Она добавляет: «Советуем всем научиться пользоваться предоставленными властью возможностями, чтобы сделать жизнь свою и своих близких максимально комфортной», – добавляет к сказанному местная жительница Вера Павловна. – Советую всем гражданам научиться пользоваться предоставленными властью возможностями, чтобы сделать жизнь свою и своих близких максимально комфортной». Программа «1000 дворов» охватила весь Приморский край. В том числе, и Хорольский район. Здесь удалось привести в порядок пришкольные территории, площадки вокруг детских садов и общественные пространства. Как говорит исполняющая обязанности директора детского сада села Хороль Алена Павлик, дети очень обрадовались благоустроенной площадке. Эту красоту мы долго ждали. Пришёл к нам инженер, посмотрели, где что у нас заливало. Мы проработали, где у нас дорожки будут, продумали всё, - отметила Алена Павлик Напомним, проекты, инициированные и реализуемые правительством региона, направлены на создание нового облика городов, поселений и сёл Приморского края. Проект «Формирование комфортной городской среды», который позднее вошёл в нацпроект, реализуется в Приморье три года подряд. За это время на территории нашего края благоустроено более 300 парков, аллей и скверов. Губернаторская программа «1000 дворов» входит в госпрограмму «Формирование комфортной городской среды». Все работы финансируются из краевого бюджета и не требуют никаких вложений со стороны граждан. На фото: Татьяна ТУРИКОВА Анна МАЦОВСКАЯ

