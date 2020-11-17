Благоустроили на «1000»

«Лично я собираюсь выступить с инициативой о внесении в программу «1000 домов» корректировок. Во-первых, считаю целесообразным включить в программу благоустройство придомовых территорий в части строительства зон отдыха, например, создать статью финансирования скверов. Во-вторых, необходимо в правовом поле предусмотреть софинансирование строительства детских площадок теми домами, которые ими непосредственно пользуются, не приложив никаких усилий к их строительству. Например, вокруг нашей площадки расположено шесть жилых объектов. И, к сожалению, «чужаки», приходящие в наш двор, часто совершают акты вандализма. Ремонт производится за наш счёт, считаю это неправильно. Многие люди живут по принципу «не моё, значит, можно испортить». От сложившегося стереотипа необходимо срочно избавляться», – убеждена Татьяна Турикова.