Эффективные меры социальной поддержки реализуются в Приморье

Как рассказали специалисты регионального министерства труда и социальной политики, требования к уровню дохода, которые позволяют семье оформить эту выплату, в 2020 году изменились. Ранее воспользоваться мерой социальной поддержки могли семьи, доход которых не превышал 1,5 прожиточного минимума. Выплаты прекращались по достижению ребёнком возраста 1,5 лет. Сегодня, особенностью данной меры социальной поддержки является то, что претендовать на неё могут семьи с суммарным ежемесячным доходом не выше 27 916 рублей, то есть, не более двукратной величины установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом срок получения пособий на первенца сдвинулся – выплаты будут отменены с достижением ребёнком возраста трёх лет.