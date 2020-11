Эффективные меры социальной поддержки реализуются в Приморье

Запланированный объём финансирования на все демографические выплаты – 9,5 миллиардов рублей.

На сегодняшний день меры социальной поддержки в Приморском крае может получить любая семья, не зависимо от количества детей и социального статуса. Этому содействует реализация национального проекта «Демография». В 2020 году для приморских семей с детьми предусмотрено 28 мер социальной поддержки. Фото: Людмила ТАРАН Дума Владивостока Вместо запланированных на эти цели в начале года 6,9 миллиардов рублей, к 1 июня объём денежных средств увеличили до 8,6 миллиардов рублей. По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы КРАСИЦКОЙ, на сегодняшний день демографический бюджет края составляет 9,5 миллиардов рублей. Подробнее – в материале газеты «Золотой Рог». Единовременные выплаты На единовременную поддержку приморских семей, у которых в этом году родился первый ребёнок, в Приморском крае направлено почти 149 миллионов рублей. Около 4 тысяч женщин стали получателями единовременной выплаты в размере 28 900 рублей с начала текущего года, об этом информирует краевое министерство труда и социальной политики. Напомним, единовременная выплата по рождению первого ребёнка в России появилась в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография». Её могут оформить абсолютно все семьи с первенцем не зависимо от уровня доходов. Главное условие – семья должна проживать в Приморском крае и иметь гражданство Российской Федерации. Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление не позднее шести месяцев после рождения ребёнка через портал Приморского края, сайт Госуслуг или Многофункциональный центр. Об этом информирует министр Светлана Красицкая. Кроме того, по инициативе главы региона Олега КОЖЕМЯКО, принят закон, согласно которому при рождении первого ребёнка молодые мамы в возрасте от 18 до 25 лет имеют право на дополнительную выплату. В сумме с федеральной выплатой можно получить 50 тысяч рублей. Из выплаченных 148,9 миллионов рублей, направленных на единовременную поддержку приморских семей с первым ребёнком, 34,7 миллиона выделено именно на краевую доплату женщинам, родившим первенца в возрасте от 18 до 25 лет. По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, на данный момент доплату получили уже более 1,5 тысяч молодых мам. Фото: Сергей КОСИКОВ Ежемесячные выплаты К приоритетным задачам правительства края относится улучшение демографической ситуации в регионе путём наращивания темпов рождаемости детей и, соответственно, обеспечение семьям достойного образа жизни. В этой связи с начала года на ежемесячные выплаты семьям с первым ребёнком в Приморье из краевого бюджета уже направлено около полутора миллиардов рублей. В настоящее время в крае данную меру социальной поддержки получают около 10 400 детей. Размер ежемесячной выплаты на первого ребёнка в Приморском крае составляет 14 400 рублей. Претендовать на неё могут семьи, доход которых не превышает двукратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения – в этом году он составляет 27 916 рублей. Как рассказали специалисты регионального министерства труда и социальной политики, требования к уровню дохода, которые позволяют семье оформить эту выплату, в 2020 году изменились. Ранее воспользоваться мерой социальной поддержки могли семьи, доход которых не превышал 1,5 прожиточного минимума. Выплаты прекращались по достижению ребёнком возраста 1,5 лет. Сегодня, особенностью данной меры социальной поддержки является то, что претендовать на неё могут семьи с суммарным ежемесячным доходом не выше 27 916 рублей, то есть, не более двукратной величины установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом срок получения пособий на первенца сдвинулся – выплаты будут отменены с достижением ребёнком возраста трёх лет. Оформление ежемесячной выплаты также возможно через сайт Госуслуг, Социальный портал Приморского края или в Многофункциональном центре. Пособие выплачивается поэтапно: сначала по достижению малышом годовалого возраста. Затем родители проходят перерегистрацию и продлевают получение денежных средств ещё на один год, далее – до трёх лет. Отметим, что данная выплата, согласно решению правительства Приморского края, попадает в область мер социальной поддержки населения на основании сложной ситуации распространения в регионе пандемии коронавирусной инфекции. Пока известно, что данная мера поддержки автоматически продлится до марта 2021 года. «Эти выплаты очень нужны. Я, как депутат, много общаюсь со своими избирателями по телефону, и могу сказать, что даже для тех семей, которые не сильно пострадали от ограничительных мер, эти выплаты стали очень актуальными. Особенно, когда и до пандемии зарплаты у родителей были невысокие», - говорит депутат городской Думы, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран Светлана Красицкая подчёркивает, что гарантированная поддержка государства направлена на стимулирование молодых семей на рождение первенца. Ещё одна значимая социальная мера поддержки появилась в сложный экономический период в июне этого года. Речь идёт о ежемесячных выплатах малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Размер данной выплаты в Приморском крае составляет 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе, то есть 7 221 рублей. Право на получение ежемесячного пособия имеют семьи с российским гражданством, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. «С начала действия нового закона на ежемесячную выплату направлено почти 3,3 миллиарда рублей. Сегодня её получают около 49,4 тысячи детей в крае», – информируют в министерстве труда и социальной политики Приморья. Помощь семьям с двумя детьми Закон Приморского края «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края», принятый в 2019 году, установил региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка. Это дополнительная единовременная мера социальной поддержки, которая предоставляется семьям, постоянно проживающим на территории Приморского края, в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года включительно. Размер регионального материнского капитала составляет 30% от федерального. В прошлом году размер краевой выплаты составлял почти 136 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма увеличена до 139 985 рублей. На данную меру поддержки из бюджета края запланировано 187,4 миллиона рублей. Многодетные семьи Семья, имеющая в своём составе трёх и более детей, в России считается многодетной. В Приморском крае установлен региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. Данный вид поддержки появился в 2013 году. Позже сумма материнского капитала увеличивалась со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. С 2016 года выплата индексируется с учётом инфляции. На сегодняшний день размер регионального материнского капитала на рождение третьего ребёнка (и последующих детей) составляет 184 421 рубль. В 2020 году на этот вид финансовой поддержки в бюджете края предусмотрено более 278 миллионов рублей. Средства регионального капитала можно направить на решение жилищного вопроса, оплату образовательных и медицинских услуг, а также на иные цели, которые предусмотрены законодательством. Отметим, губернатор Приморского края Олег Кожемяко не однократно подчёркивал, что приоритет социальной политики правительства региона – поддержка многодетных семей. Инициированный главой исполнительной власти региона закон о многодетных семьях включает в себя не только денежную помощь многодетным семьям, но и многочисленные льготы в части образования, приобретения жилья, улучшения жилищных условий. «Нужно создать условия, чтобы приморцы могли растить детей, работать, развиваться. Забота о таких семьях и о всех жителях Приморского края – наша общая задача», – подчёркивает глава Приморья Олег Кожемяко. Федеральные меры поддержки Что касается выплат федерального материнского капитала, данный проект реализуется на территории России с января 2007 года. Ранее на получение федерального материнского капитала могли рассчитывать семьи с рождением второго ребёнка. С 2020 года семейный капитал доступен и при рождении первенца. Поддержка материнским капиталом российских семей продлена до 2021 года. При этом индексация его пока приостановлена. В случае появления двоих детей в одной семье после 1 января 2020 года, на первенца выплатят 466 617 рублей, а второй ребёнок «получит» оставшиеся 150 000 рублей. Для семей, в которых после 1 января 2020 появится уже второй ребенок, размер материнского капитала составит 616 617 рублей. В целом, с 1 января текущего года в рамках выплат материнского капитала фигурируют следующие суммы: на первого ребёнка - 466 617 рублей, на второго ребёнка – 616 617 рублей, на третьего ребёнка – 450 000 (эти денежные средства предусмотрены только на погашение ипотеки). С помощью средств материнского капитала можно улучшить жилищные условия семьи, приобрести или построить дом, купить квартиру, погасить ипотечный заём. Также родители могут реализовать сертификат в части оплаты обучения детей, реабилитации ребёнка-инвалида, накопительной пенсии мамы. Кстати, так как сертификатом материнского капитала можно оплатить первоначальный взнос по жилищному кредитованию, то дальневосточные семьи могут использовать выплату для приобретения жилья по программе «льготной ипотеке». - Программа позволяет использовать материнский капитал как для погашения ипотеки, так и в качестве первоначально взноса. Можно получать и дополнительные выплаты на третьего ребенка для погашения ипотеки, - говорит директор «Городского риэлтерского центра» Сергей Косиков. Официальный развёрнутый список доступен на портале Госуслуг. Анна МАЦОВСКАЯ «С 1 января все социальные выплаты, в том числе и новое демографическое пособие, будут перечисляться на карты «Мир», сообщают в министерстве. Поэтому семьям настоятельно рекомендуют не откладывать переход на национальную платежную систему»

