Льготное жильё для перспективных

Программа «Арендное жильё» стартовала в Приморье, получить квартиру по стоимости «ниже рынка» смогут молодые специалисты и работники бюджетной сферы.

Во вторник минувшей недели, 10 ноября, губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил тринадцати семьям медицинских работников ключи от квартир в новом доме по программе «Арендное жильё». Платить за квадратные метры новосёлам не придётся, арендную плату на себя возьмут их работодатели – медицинские учреждения. Квартиры в жилом комплексе «Босфор», возведённом во Владивостоке на проспекте Красного знамени, 160А, получили врачи, медсёстры, санитарки, работники скорой помощи. В помещениях выполнен ремонт, так что новым владельцам не придётся тратить средства на покраску стен и приобретение сантехники. К слову, медработники смогли самостоятельно выбрать этаж: от первого, самого нижнего, до 22-го, самого последнего. Спустя шесть месяцев медики смогут выкупить квартиры, воспользовавшись льготными ипотечными продуктами от Корпорации развития жилищного строительства. Неожиданная радость Для большинства новосёлов такой подарок от властей стал полной неожиданностью. Молодой врач Алексей ТРЕТЬЯКОВ узнал о награждении за неделю до самого события. Пока что он живёт на съёмной квартире в одном из районов Владивостока. Новое жильё находится рядом с больницей, где работает Алексей. Он уже успел оценить качество ремонта, обратил особое внимание на наличие сантехники. «Хотелось бы, чтобы не меня одного наградили. У нас много молодых специалистов, которые нуждаются в помощи. До сих пор в шоке, что выбрали именно меня», – рассказал Алексей. Ольга ТОКМАНЬ трудится во Владивостокской больнице №3. Уже несколько месяцев она работает с больными коронавирусом. И на что-то другое времени у неё практически не остаётся. «Всё внимание ковидным, не обращаешь внимания ни на что. Что-то слышала про эту программу, но не приняла к сведению. И тут мне просто позвонили и сообщили радостную новость», – рассказала Ольга. Теперь она владеет однокомнатной квартирой площадью 49 квадратных метров. В санузле уложена плитка, в комнатах натянуты потолки и наклеены обои. «Кухня, основная комната, большой балкон и шикарный вид на море», – восторженно описывает свою новую квартиру Ольга. Сам дом достаточно удобно расположен, замечает счастливая новосёлка. Поблизости находятся торговый центр, есть и магазины в шаговой доступности, радом остановка общественного транспорта. Для Марины ПЯТНИЧЕНКО, медсестры из Девятой поликлиники Владивостока, новость о вручении ей ключей от квартиры тоже стала неожиданной. Радостной вестью с ней поделилась главврач медучреждения, Марина называют её «наша любимая Ольга Павловна». Узнав, что скоро получит жильё в новом доме, медсестра Пятниченко едва могла сдержать слёзы радости. Небольшой семье Марины досталась однокомнатная квартира на восьмом этаже. Ребёнку удобно будет ходить сначала в детский сад, затем в школу – они ведь расположены совсем рядом. Немаловажно и то, что у дома предусмотрена парковка, так что маме-автомобилистке не придётся искать место для своего транспортного средства. А уютными вечерами семья сможет наслаждаться видом на море. Марина, также как и её коллеги-соседи. обратила внимание на удобное расположение дома. С кольца на Третьей Рабочей легко уехать как в центр города, так и в район Луговой – а оттуда на Тихую или Чуркин. Да и добираться на работу она теперь сможет быстрее. Алексей Данилов, участковый терапевт Владивостокской поликлиники № 1 Алексей ДАНИЛОВ, ещё один получатель квартиры в жилом комплексе «Босфор», родом из Кандалакши. Там он познакомился со своей будущей женой, которая приехала в путешествие по Мурманской области из Владивостока. В краевой центр Приморья молодые люди вернулись уже вместе. Во Владивостоке Алексей обратил внимание не только на природу и отзывчивых людей, но и на качество местных медицинских услуг. «Медицина на высоком уровне, развита хорошо. Здесь я увидел современные технологии, которые до этого не встречал. Очень хорошие специалисты, опытные и умные люди», – рассказал нам врач. Также он отметил, что в крае предусмотрено немало бонусов для молодых врачей. К слову, сейчас он с семьёй снимает квартиру на Молодёжной, её тоже оплачивает администрация поликлиники. Татьяна работает санитаркой в Краевой клинической больнице №2 уже пять лет. С ростом числа заболевших коронавирусом пошла трудиться в отделение, где спасают больных с этим диагнозом. В столицу Приморья она приехала из Комсомольска-на-Амуре, сейчас живёт в 48 километрах от Владивостока – в посёлке Тавричанка. Получение квартиры в городе ликвидирует обременительную необходимость тратить время на дорогу до работы и обратно. О такой возможности Татьяна даже не мечтала. Квартиру она выбрала себе просторную, и, хоть на первом этаже, но сразу с двумя балконами и удобной кухней. Переехать на новое место жительства Татьяна планирует через неделю после церемонии вручения ключей. Что же такое «Арендное жилье»? Цель краевой программы «Арендное жильё» – привлечение в Приморский край молодых перспективных работников. Квартиры на льготных условиях смогут получить представители бюджетной сферы, молодые профессионалы, узконаправленные специалисты. Стоимость аренды предоставляемого жилья как минимум, в два раза меньше средней по рынку. Предприятие, на котором трудится молодой специалист, может частично или полностью взять оплату аренды на себя. И в таком случае на жильца ложатся лишь коммунальные платежи. Жилой комплекс «Босфор» стал первым домом, где жильё для себя получили бюджетники. До конца года в краевом центре введут в эксплуатацию ещё один дом – на Спиридонова, 11. А сразу триста квартир в новостройках пойдут под программу в Уссурийске. «Такую работу мы продолжим и в следующем году. Чтобы медработники были обеспечены жильём и были уверены в том, что за их плечами стоит государство. Ведь эти люди выполняют очень важную и нужную работу», – отметил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. В цену выкупного квадратного метра войдёт себестоимость строительства. Она включает затраты на покупку или аренду земельного участка, строительно-монтажные работы, подведение коммуникаций, выплату налогов. «Поэтому, как мы и планировали, выкупная стоимость арендного жилья будет существенно ниже рыночной», – поясняет председатель краевого правительства Вера ЩЕРБИНА. Размер аренды рассчитывается исходя из средних цен на рынке. Плату могут увеличить, но не чаще одного раза в год. Более подробная информация о программе размещена на сайте кржс.рф. Инициатива развития программы по возведению арендного жилья принадлежит губернатору Олегу Кожемяко. Об этом механизме он доложил президенту страны Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Появление доступной недвижимости позволит привлекать в регион специалистов высокого уровня, что повлечёт за собой развитие большинства сфер: медицины, промышленности, образования. А как с медициной в целом? Развитие здравоохранения и поддержка медработников – один из приоритетов в деятельности правительства Приморского края. Ещё два года назад, до прихода к власти губернатора Олега Кожемяко, ситуация была совершенно иной. «Когда я вступал в должность, мы объезжали все территории, и треть поездки была посвящена ситуации в здравоохранении. Не хватало персонала на местах, участковых врачей, оборудования, были не отремонтированы поликлиники, качество обслуживания пациентов оставляло желать лучшего. Все эти вопросы находятся в нашей повестке каждый год. И каждый год мы предпринимаем меры, чтобы и пациенты, и медики видели позитивные изменения», – сказал губернатор на церемонии вручения ключей от квартир медработникам. Сегодня в Приморском крае регулярно сдают новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), лечебные стационары, приобретают новое оборудование и инвентарь. И это даже несмотря на сложную обстановку в связи с коронавирусом. На фото: Алексей Третьяков, врач - эпидемиолог, заведующий отделением медицинской профилактики Владивостокской поликлиники № 3 Об улучшении ситуации в сфере медицины говорят и цифры. Бюджет системы здравоохранения края на 2020 год вырос на 45% по сравнению с 2019 годом и составил 34 миллиарда рублей. Власти закупили более восьми тысяч единиц оборудования, 47 автомобилей скорой медицинской помощи, три педиатрических реанимобиля, 76 автомобилей санитарного назначения. Вкладывать средства в развитие здравоохранения власти Приморья продолжат и в 2021 году, несмотря на финансовые сложности, связанные с эпидемией коронавируса. По данным краевого минздрава, новое оборудование получит Приморский краевой онкологический диспансер, появятся центры амбулаторной онкологической помощи во Владивостоке, Артёме, Дальнереченске, Дальнегорске, Спасске-Дальнем. На эти цели заложено 364 миллиона рублей. На оборудование для региональных сосудистых центров планируют потратить 168 миллионов. Также в рамках исполнения госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы в правительстве края рассчитывают приступить к возведению пяти центральных районных больниц, шести поликлиник, двух врачебных амбулаторий, установить шесть модульных врачебных амбулаторий и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Не оставили без внимания и уровень заработной платы медицинских работников – в 2021 году он вырастет на 4,5% по сравнению с показателем 2020 года. Фото: пресс - службы Правительства Приморского края Алиса КРАСНОВА

