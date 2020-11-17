Льготное жильё для перспективных

Татьяна работает санитаркой в Краевой клинической больнице №2 уже пять лет. С ростом числа заболевших коронавирусом пошла трудиться в отделение, где спасают больных с этим диагнозом. В столицу Приморья она приехала из Комсомольска-на-Амуре, сейчас живёт в 48 километрах от Владивостока – в посёлке Тавричанка. Получение квартиры в городе ликвидирует обременительную необходимость тратить время на дорогу до работы и обратно. О такой возможности Татьяна даже не мечтала.