Наталья Якимовская: портал «Сделай Приморье лучше» обрастает новыми возможностями

– Для того, чтобы наглядно отображать на электронной карте Приморского края, какие муниципалитеты реагируют на обращения граждан активно, а какие не справляются или не хотят решать проблемы – тогда подключается региональное правительство. Те районы, где по обращениям есть хорошая реакция, а проблемы решаются в срок, помечаются зелёным. Жёлтый цвет – у тех, кто едва успевает укладываться в отведённые для ответов сроки, ну а красный – тревожный цвет, для отстающих. Кроме того, на карте обозначены объекты, о которых сообщают пользователи, с фотографиями и подробной информацией о них. Увидеть полную картину «тепловой карты» может каждый посетитель портала.