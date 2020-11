Наталья Якимовская: портал «Сделай Приморье лучше» обрастает новыми возможностями

Представитель регионального министерства цифрового развития и связи рассказала, как новые сервисы завоёвывают доверие приморцев.

Цифровизация взаимодействия населения Приморского края с органами власти ежегодно делает всё более заметные прорывы. Так, год назад в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика» были созданы портал и приложение для мобильных телефонов «Сделай Приморье лучше». Пользуясь этими сервисами, любой житель края может пожаловаться на проблемы ЖКХ, благоустройства или другие, не тратя лишнего времени и сил на походы по кабинетам чиновников. Начальник отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края Наталья Якимовская рассказала, как новые сервисы обрастают дополнительными возможностями, повышающими их эффективность, и как идет в регионе реализация государственной программы «Информационное общество Приморского края» на 2020 – 2027 годы. – Наталья Юрьевна, пользуется ли портал «Сделай Приморье лучше» популярностью у населения края? – Да, и этому есть подтверждения в цифрах. За год с небольшим мы получили почти 6 тысяч обращений, и во многих случаях проблемы, о которых сообщали приморцы, решались, либо их решение было запланировано на будущий год – если, например, для этого требовались значительные финансовые вложения. Муниципалитеты составляют планы благоустройства общественных территорий, сверяясь с сообщениями на портале «Сделай Приморье лучше». Всего в опросах на разные темы, которые мы размещаем на сайте, приняли участие около 3 тысяч приморцев. Сейчас на сайте проводится очередной опрос для предпринимателей об удовлетворенности услугами связи в Приморском крае. Реальное мнение людей поможет наметить конкретные меры по улучшению этой сферы. – Сколько всего зарегистрированных пользователей на портале? – Сейчас около 5 тысяч человек, и примерно 50% из них установили себе на смартфоны мобильное приложение «Сделай Приморье лучше». – Какие новые сервисы появились в этом году? – Их несколько. Например, мы расширили возможность публикации примеров в блоке «До/после» – глядя на фотографии, люди видят, как благодаря их инициативе, изменилась картина на конкретной территории. Кроме того, теперь каждый пользователь видит изменение статуса рассмотрения своей жалобы и понимает, когда стоит ожидать результатов. Ответы на сообщения населения приходят в 90% случаев. Кроме того, мы внедрили новый блок «Проблемные темы месяца». Он упрощает задачу ориентации для пользователей. Ещё один блок «Идеи» – для тех, кто хочет предложить что-то без привязки к конкретному месту или проблеме. И, наконец, мы гордимся вводом в эксплуатацию модуля «Тепловая карта». – Для чего он нужен? – Для того, чтобы наглядно отображать на электронной карте Приморского края, какие муниципалитеты реагируют на обращения граждан активно, а какие не справляются или не хотят решать проблемы – тогда подключается региональное правительство. Те районы, где по обращениям есть хорошая реакция, а проблемы решаются в срок, помечаются зелёным. Жёлтый цвет – у тех, кто едва успевает укладываться в отведённые для ответов сроки, ну а красный – тревожный цвет, для отстающих. Кроме того, на карте обозначены объекты, о которых сообщают пользователи, с фотографиями и подробной информацией о них. Увидеть полную картину «тепловой карты» может каждый посетитель портала. – Сервисы портала «Сделай Приморье лучше» продолжают совершенствоваться? – Да, вскоре откроется блок «Полезная информация», где будут размещены ссылки на специализированные ресурсы муниципалитетов, документы, графики работы, адреса и номера телефонов муниципальных служб. Кроме того, планируем ввести ещё один сервис, который будет отображать на карте края данные о ремонте трубопроводов, об изменении маршрутов транспорта, отключениях электричества и так далее. – Портал будет как-либо связан с другими информационными системами органов власти? – «Виджет» портала «Сделай Приморье лучше» скоро появится на всех государственных сайтах Приморского края. Нажимая на него, можно будет отправить сообщение с любого муниципального сайта, пройдя авторизацию. Кроме того, в планах – интеграция с функционалом «Яндекс Диалоги», это значит, что пользователь сможет передать сообщение на портал с помощью голосового помощника «Алисы». – Для самых активных пользователей будут какие-либо бонусы? – Мы работаем над этим. Пока обсуждается возможность повышать рейтинг пользователя на основе числа его сообщений и участия в наших опросах. Люди будут сразу видеть, кто из пользователей отличается активной позицией и старается сделать жизнь в крае лучше.

