Вынесли на публику

Бюджет Приморья традиционно вынесли на обсуждение общественности. Однако такой формат слушания значимого для жизни края закона применён впервые.

Участие в обсуждении приняли более 85 тысяч приморцев. И большая часть – дистанционно. В онлайне – сила Обсуждение бюджета проходило в большом зале здания краевого правительства. Все дни дискуссий большое помещение было заполнено едва ли наполовину. Связано это не с отсутствием интереса, а с требованием эпидбезопасности – обязательные маски, перчатки, рассадка в шахматном порядке и только через ряд. Зато для того, чтобы следить за обсуждением в онлайн-режиме преград не было: трансляция велась во всех социальных сетях. Заместитель директора краевой картинной галереи Светлана Руснак подчеркнула удобство проведения слушаний в публичном формате. По её словам, трансляцию мероприятия смотрел весь коллектив учреждения. Фото: из личного архива «Сейчас нас волнует вопрос выделения средств на создание центра «Эрмитаж – Владивосток». Ранее губернатор Олег Кожемяко и директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский уже подписали соглашение. На следующий год должны были быть выделены средства на адаптацию проекта, реконструкцию здания. Этот проект имеет значение для всего музейного ландшафта, важно, чтобы он развивался», — сказала Руснак. При этом любой желающий мог задать вопрос и почти сразу получить на него ответ. Режим видеоконференции также обеспечил возможность участвовать в обсуждении представителям муниципалитетов и депутатам Законодательного Собрания края. «Бюджетный процесс в Приморье сейчас в самом разгаре. После того, как органы исполнительной власти защитили свои текущие и инвестиционные расходы, мы вынесли проект на обсуждение общественности. Вместе с жителями в течение нескольких недель мы рассмотрели его отдельными блоками по всем социально значимым направлениям. Поступило много вопросов и предложений, часть из них обязательно найдёт отражение в главном финансовом документе края», – прокомментировала обсуждения глава правительства Приморья Вера ЩЕРБИНА. Бюджет рассматривали по ключевым блокам: здравоохранение, социальная сфера, образование, дороги и транспорт, культура, спорт. За время слушаний приморцы обсудили около 700 вопросов и предложений. Образование – всему голова Общественные слушания стартовали 21 октября. Первой на обсуждение была вынесена важная для каждого жителя края тема образования. По информации председателя правительства Веры Щербины, сейчас в Приморье работает 1280 образовательных организаций, которые посещают более 377 тысяч детей. Работают в данной сфере более 55 тысяч человек. Расходы на образование составляют почти 20 процентов краевого бюджета – это 32,9 миллиарда рублей, из них 250 миллионов предусмотрено на социальную поддержку педагогов. «Направляя такой объём средств на образование, мы следуем тому вектору развития, который в полной мере пересекается с национальными целями, стратегическими задачами развития Российской Федерации. Они определены президентом нашей страны на период до 2030 года. Самая главная наша задача – повышение качества образования», – отметила Вера Щербина. По планам правительства Приморского края, уже в 2021 году планируется завершить ряд «образовательных долгостроев». Речь идёт о школах в селе Рощино Красноармейского района, в Большом Камне и в новом жилом районе Владивостока на берегу бухты Патрокл, а также дошкольных образовательных учреждениях во Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Чугуевке и посёлке Новонежино, в Надеждинском и Шкотовском районах. Также будут созданы условия для занятий физкультурой и спортом в сельской местности благодаря строительству 10 спортзалов в муниципалитетах края. Тонкая связь Дороги края в 2021 году не останутся без внимания – всего на отрасль выделено 17,5 миллиардов рублей. И большую часть из них – 11 миллиардов – направят на содержание и благоустройство дорог. Как обозначил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко, в 2021 году в порядок приведут порядка 100 километров региональных трасс. Планируется решить и острую проблему с содержанием мостов: на 3,5 миллиарда рублей в крае предстоит отремонтировать 11 мостов, а ещё 14 – реконструировать. Министр также подчеркнул, что дорожная сфера от секвестора бюджета не пострадала. «1,3 миллиарда рублей будут израсходованы на мероприятия в сфере транспорта. Из них четыреста миллионов рублей – субсидии, которые позволят жителям региона приобретать железнодорожные билеты по более низкому тарифу», – пояснил Алексей Игнатенко. От жителей края на слушаниях звучало много вопросов, касающихся системы общественного транспорта. В частности, людей интересовало, сохранятся ли автобусные перевозки и стоит ли ждать обновления электричек? Как подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства, в крае появятся новые электрички, а междугороднее сообщение, хоть оно и убыточно, сохранится. Полевые работы Развитие агропромышленного комплекса также стало одной из важнейших тем для обсуждения. Эта сфера крайне важна для обеспечения собственной продовольственной безопасности края, поэтому вопросы финансирования сельского хозяйства и меры его поддержки требуют особого внимания. Первое, о чём заявил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц, – животноводам Приморья в 2021 году волноваться не о чем. «Все меры поддержки в части производства молока или поголовья сохранятся в 2021 году. Более того, мы будем находить новые источники финансирования. Перераспределим в пользу животноводов средства, выделенные на удешевление сельхозтехники – к сожалению, ожидаемых результатов по приросту пашни они не дали, есть указание направить их на молочное животноводство. Также до шестидесяти процентов увеличится субсидия на завоз племенного скота», – отметил Андрей Бронц. Фото: Глеб Ильинский В 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса выделят более 2,7 миллиардов рублей, в дальнейшем эту сумму планируют увеличить до 3,8 миллиардов. Губернатор Приморья отметил, что краевому минсельхозу необходимо строго контролировать исполнение взятых товаропроизводителем обязательств и, в случае неэффективного использования средств, требовать их возврат. Культурные разговоры «Культура в Приморье занимает не последнее место», – подчеркнул по итогам обсуждения депутат Законодательного Собрания края, художественный руководитель Приморского Академического краевого драматического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий. Работа по развитию отрасли продолжится и в 2021 году, и, как подчеркнул губернатор Олег Кожемяко, использовать предусмотренные на эти цели финансовые ресурсы необходимо максимально эффективно, опираясь на мнение жителей и применяя новые формы работы. Всего на финансирование сферы культуры и спорта выделено 1,485 миллиарда рублей. И всего 195 миллионов – из федерального бюджета. Все деньги имеют целевое назначение. Так, в крае появятся первые три библиотеки нового поколения. То есть, они будут сочетать комфортное пространство для проведения культурно-просветительских мероприятий и доступ к новейшим информационным технологиям. Обновится и центральная библиотека имени А.П. Чехова во Владивостоке и две малые библиотеки – в Артёме и Арсеньеве. За счёт денег из федерального бюджета обновится и материально-техническая база 11 детских школ искусств и Приморского краевого колледжа культуры. Кроме того, в планах на будущий год в рамках нацпроекта «Культура» заявлено строительство двух объектов досугового типа в сельской местности (в посёлке Оленевод Надеждинского района и селе Штыково Шкотовского района) и открытие виртуального концертного зала в Лесозаводске. «По сравнению с нынешним годом, бюджет-2021 на развитие культуры будет меньше. Но нужно учитывать, что ряд мероприятий исполнен и финансирование уже не требуется или требуется, но в меньшем объёме», – сказала министр культуры и архивного дела Приморского края Елена БРОННИКОВА. Но есть и направления, где финансирование сокращаться не будет. Так, планируется увеличить бюджетные поступления на меры социальной поддержки граждан, комплектование книжных фондов, развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры. Будем здоровы Здравоохранение секвестр не ждёт. И это не удивительно, ведь в условиях эпидемии коронавирусной инфекции нового типа экономить на здоровье было бы преступлением. Как отметил губернатор края, вирус для Приморского края, как и всех регионов России, стал серьёзным испытанием. «В кратчайшие сроки были проведены необходимые мероприятия по перепрофилированию стационаров, обучению специалистов, проведению лабораторных исследований, обеспечению лекарствами, средствами индивидуальной защиты, финансовой поддержке», – подчеркнул глава исполнительной власти. Вопросы обеспечения лекарствами и учёта результатов анализов на коронавирус стали одними из наиболее острых. Как отметила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, в последнее время произошли изменения в диагностике и системе сдачи анализов на коронавирус. «В связи с этим мы изменили региональную документацию, обновили систему тестирования пациентов при помощи ПЦР и обследования крови на антитела. Стоит отметить, что исследование на антитела станет более доступным: в этом году из бюджета выделили средства на закупку нескольких мощных анализаторов – их мощность за сутки составляет более шести тысяч анализов. Сейчас они распределены по амбулаторно-поликлиническим учреждениям края», – сказала она. Министр отметила, что медицинские учреждения края продолжают использовать то оборудование, что уже есть в их распоряжении. «Благодаря новому алгоритму диагностики мы добьёмся того, что результаты исследований будем получать в то нормативное время, которое установлено – от двух до четырёх дней», – подчеркнула Анастасия Худченко. Что же касается ажиотажа вокруг ряда лекарственных препаратов, то, возможно, в ближайшее время вопрос будет снят, так как уже после 13 ноября в крае начнётся бесплатная выдача препаратов коронавирусным больным. Если же отвлечься от частностей и перейти к цифрам, то на национальные проекты «Здовоохранение» и «Демография» предусмотрено 1,2 миллиарда рублей, из которых 383, 8 миллиона рублей выделено из краевого бюджета. В 35 медицинских организациях начнётся ремонт, ещё 5 центральных районных больниц начнут строить. «Мы стараемся не только исполнять бюджетные обязательства и говорить о сухих цифрах, но и рассказывать о реальных делах и мероприятиях, которые удалось реализовать. Ведь за каждой цифрой стоит построенный социальный объект, будь то школа или больница, оказанная помощь, созданные условия для комфортной жизни граждан», – добавила Вера Щербина. Ольга ИЛЬЧЕНКО

