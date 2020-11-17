Вынесли на публику

Обсуждение бюджета проходило в большом зале здания краевого правительства. Все дни дискуссий большое помещение было заполнено едва ли наполовину. Связано это не с отсутствием интереса, а с требованием эпидбезопасности – обязательные маски, перчатки, рассадка в шахматном порядке и только через ряд. Зато для того, чтобы следить за обсуждением в онлайн-режиме преград не было: трансляция велась во всех социальных сетях. Заместитель директора краевой картинной галереи Светлана Руснак подчеркнула удобство проведения слушаний в публичном формате. По её словам, трансляцию мероприятия смотрел весь коллектив учреждения.