Приморские специалисты встанут на борьбу с дипфейками

Российский фонд развития информационных технологий запустил конкурс грантов на создание и внедрение коммуникационных досуговых и игровых сервисов, аудио- и видеосервисов. Приморские специалисты имеют возможность получить финансирование на свои разработки.

Одно из перспективных направлений конкурса — разработка технологий выявления фейков и дипфейков. По прогнозам специалистов, они станут неотъемлимой частью государственной системы безопасности. По словам руководителя направления «Кибербезопасность» Школы Цифровой экономики ДВФУ Романа Дремлюги, поддержка развития таких технологий имеет большой задел на будущее. «Согласно прогнозам, к 2026 году доля дипфейков в инфополе может вырасти до 50%, поэтому если такие проекты поддерживаются на государственном уровне, то в дальнейшем они будут привлекательны не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения инвестиций», — рассказал специалист. Компании-разработчики могут получить грант на цифровую трансформацию компаний — от 120 до 300 млн руб и грант на разработку отечественных IT-решений — от 20 до 300 млн руб. Срок реализации проектов должен составлять от 6 до 30 месяцев. Заявки принимаются до 2023 года. Подробности можно посмотреть на сайте фонда рфрит.рф. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно зайти в раздел «конкурсы» на сайте и выбрать ту программу, которая вас заинтересовала, ознакомиться с документами и методическими рекомендациями. Далее можно подавать заявку. Для этого понадобится подтвержденная запись на Госуслугах. Конкурс проводится в рамках реализации дорожной карты «Новые коммуникационные интернет-технологии», которая разработана ПАО «Ростелеком» при участии АНО «Диалог».

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