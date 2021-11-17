В Минцифре Приморья рассказали, какие проблемы чаще всего беспокоят граждан

В Минцифре Приморья рассказали, какие проблемы чаще всего беспокоят граждан
В Минцифре Приморья рассказали, какие проблемы чаще всего беспокоят граждан
Сегодня, 10:07ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Одни из самых часто задаваемых приморцами вопросов касаются тем вакцинации и социальных выплат. К такому выводу пришли специалисты платформы «Госуслуги. Решаем вместе», которые принимают обращения от граждан по ремонту дворов, дорог, устройству освещения, а также отвечают на актуальные вопросы.

Как сообщили в краевом министерстве цифрового развития и связи, портал позволяет передать обращение исполнителю без звонков и очередей — через специальный виджет на официальных сайтах госучреждений, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Приморцы сообщают о проблемах, с которыми сталкиваются ежедневно. к примеру, житель Уссурийска сообщил на портале, что на проезжей части провалился люк. Администрация города дала поручение подведомственной организации, которая незамедлительно провела работы по восстановлению объекта.

Поступают сообщения и от жителей краевой столицы. Один из пользователей портала написал, что с прошлого «ледяного дождя» не горит один из фонарей уличного освещения около дома № 17 по улице Пологая. Вскоре проблема была решена — наружное освещение по указанному адресу восстановили. Заявитель оценил работу на 5 баллов.

— Спасибо большое! Полагаю, что такая форма связи населения с властью позволит значительно повысить комфортность среды обитания жителей исторического центра нашего города, и он будет привлекателен для гостей, — отметил житель Владивостока

Однако самой популярной темой стало всё, что связано с COVID-19.

— За последние 10 месяцев больше всего жителей края обращались по поводу коронавирусной инфекции и вакцинации — это почти 30 тысяч человек. Более двух тысяч приморцев обратили внимание власти на состояние дорог, а 1 774 — попросили заняться благоустройством территорий, — уточнили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Напомним, платформа «Госуслуги. Решаем вместе» создана в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Также в Приморье реализуется государственная программа края «Информационное общество» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
цифровизацияПриморьековид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы