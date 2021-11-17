В Минцифре Приморья рассказали, какие проблемы чаще всего беспокоят граждан

Одни из самых часто задаваемых приморцами вопросов касаются тем вакцинации и социальных выплат. К такому выводу пришли специалисты платформы «Госуслуги. Решаем вместе», которые принимают обращения от граждан по ремонту дворов, дорог, устройству освещения, а также отвечают на актуальные вопросы.

Как сообщили в краевом министерстве цифрового развития и связи, портал позволяет передать обращение исполнителю без звонков и очередей — через специальный виджет на официальных сайтах госучреждений, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Приморцы сообщают о проблемах, с которыми сталкиваются ежедневно. к примеру, житель Уссурийска сообщил на портале, что на проезжей части провалился люк. Администрация города дала поручение подведомственной организации, которая незамедлительно провела работы по восстановлению объекта. Поступают сообщения и от жителей краевой столицы. Один из пользователей портала написал, что с прошлого «ледяного дождя» не горит один из фонарей уличного освещения около дома № 17 по улице Пологая. Вскоре проблема была решена — наружное освещение по указанному адресу восстановили. Заявитель оценил работу на 5 баллов. — Спасибо большое! Полагаю, что такая форма связи населения с властью позволит значительно повысить комфортность среды обитания жителей исторического центра нашего города, и он будет привлекателен для гостей, — отметил житель Владивостока Однако самой популярной темой стало всё, что связано с COVID-19. — За последние 10 месяцев больше всего жителей края обращались по поводу коронавирусной инфекции и вакцинации — это почти 30 тысяч человек. Более двух тысяч приморцев обратили внимание власти на состояние дорог, а 1 774 — попросили заняться благоустройством территорий, — уточнили в региональном министерстве цифрового развития и связи. Напомним, платформа «Госуслуги. Решаем вместе» создана в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Также в Приморье реализуется государственная программа края «Информационное общество» на 2020–2027 годы.

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