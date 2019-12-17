Как разрубить градостроительный узел

Жители любого города заинтересованы в том, чтобы их населенный пункт рос и развивался. Всем нравится смотреть на новые дома, а лучше целые новые микрорайоны. Это значит, что город нужен и интересен людям и у него есть будущее. Однако настоящим бичом современных российских городов стала так называемая точечная застройка, когда фактически на головы одних горожан селят новых, разрушая привычный быт и создавая, порой, просто невыносимые условия существования. И без того редкие островки зеленых насаждений идут под нож, детские площадки превращаются в парковки, а изношенная инфраструктура (вода, электричество и пр.) просто не выдерживает новой нагрузки.