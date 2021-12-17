В Приморье назвали наиболее благоприятный период для регистрации брака

В Приморье назвали наиболее благоприятный период для регистрации брака
В Приморье назвали наиболее благоприятный период для регистрации брака
Сегодня, 16:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Завтра, 18 декабря, свой профессиональный праздник будут отмечать работники органов ЗАГСа в России. К этой дате Приморскстат сделал подборку статистических данных, с которыми каждый день сталкиваются сотрудники службы.

Поскольку 2021 год ещё не завершился, вся информация собрана по итогам прошлого года. Так, в 2020 году в Приморье родилось почти 18 тыс. малышей (на 1,4% меньше, чем в 2019) из них 214 двоен и 7 троен.

В Приморье за истёкший год умерло 29,1 тыс. человек. Уровень смертности в сельской местности традиционно выше, чем в городской. Одна из причин — большая доля людей старшего возраста среди сельских жителей.

В 2020 году в крае на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 708 разводов.

В 2020 году 74 девушки и 11 юношей заключили брак, не достигнув брачного возраста (18 лет). Чаще всего регистрируют брак в возрасте от 25 до 30 лет (24% брачующихся женщин, 26% — мужчин).

Наиболее благоприятными месяцами для регистрации брака в 2020 году приморцы выбрали август, сентябрь и октябрь — 37% всех брачных союзов, а самым «неудачным» традиционно оказался май (чуть более 2%).

Большинство разводов произошло в супружеских парах, проживших в браке от 1 года до 4 лет — 37% общего числа разводов, при продолжительности брака от 5 до 9 лет — 30%. Наибольшее число официальных разводов в 2020 году у женщин и у мужчин приходится на возраст от 30 до 35 лет.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ПриморьесвадьбаЗАГС
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы