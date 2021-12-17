В Приморье назвали наиболее благоприятный период для регистрации брака

Завтра, 18 декабря, свой профессиональный праздник будут отмечать работники органов ЗАГСа в России. К этой дате Приморскстат сделал подборку статистических данных, с которыми каждый день сталкиваются сотрудники службы.

Поскольку 2021 год ещё не завершился, вся информация собрана по итогам прошлого года. Так, в 2020 году в Приморье родилось почти 18 тыс. малышей (на 1,4% меньше, чем в 2019) из них 214 двоен и 7 троен. В Приморье за истёкший год умерло 29,1 тыс. человек. Уровень смертности в сельской местности традиционно выше, чем в городской. Одна из причин — большая доля людей старшего возраста среди сельских жителей. В 2020 году в крае на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 708 разводов. В 2020 году 74 девушки и 11 юношей заключили брак, не достигнув брачного возраста (18 лет). Чаще всего регистрируют брак в возрасте от 25 до 30 лет (24% брачующихся женщин, 26% — мужчин). Наиболее благоприятными месяцами для регистрации брака в 2020 году приморцы выбрали август, сентябрь и октябрь — 37% всех брачных союзов, а самым «неудачным» традиционно оказался май (чуть более 2%). Большинство разводов произошло в супружеских парах, проживших в браке от 1 года до 4 лет — 37% общего числа разводов, при продолжительности брака от 5 до 9 лет — 30%. Наибольшее число официальных разводов в 2020 году у женщин и у мужчин приходится на возраст от 30 до 35 лет.

Материалы по теме: Заявление в ЗАГС можно будет подавать за год до свадьбы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter