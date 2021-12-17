Во Владивостоке открытие новогоднего городка отметят спектаклем «Сон в зимнюю ночь»

В эти выходные, 18 и 19 декабря, в приморской столице для маленьких горожан устроят предновогодние гуляния, сообщили в пресс-службе мэрии.

Праздничные мероприятия пройдут на открытых городских площадках. 18 декабря: — 12:00 — с. Береговое, ул. Строительная, 5 — развлекательно-игровая программа «Говорят, под Новый год…» с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, Зимушки, Кикиморы, Медведя и Лешего; — 12:00 — п. Трудовое, концертная площадка на ул. Лермонтова, 81 — развлекательно-игровая программа «Русская сказка» со сказочными героями Дедом Морозом, Снегурочкой, Конем Юлием, Алешей Поповичем, Аленкой, Змеем Горынычем и Домовым; — 14:00 — ул. Ильичева, 15 (открытая площадка между супермаркетом «Реми» и фитнес-клубом «Геометрия Фитнеса») — праздник в честь предстоящего Нового года с участием Деда Мороза и Снегурочки. В программе — конкурсы, горячий чай и вкусные подарки; 16:00 — Нагорный парк — развлекательно-игровая программа «Казачьи забавы» с участием Деда Мороза, Снегурочки, Козы, бабы Яги, Медведя, деда Трифона, Казачки; 17:30 — центральная площадь Владивостока — открытие новогоднего городка, спектакль «Сон в зимнюю ночь», шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки, флешмоб и световое шоу. 19 декабря: — 16:00 — площадка на ул. Анны Щетининой, 8 — развлекательно-игровая программа «Русские забавы» с участием Деда Мороза, Снегурочки, скомороха Тимошки и скомороха Ерошки, Медведя, Елки, Снеговика и Бабы Яги.

Материалы по теме: Владивосток готовится к Новому году: что покупает городская администрация

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter