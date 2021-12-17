Во Владивостоке открытие новогоднего городка отметят спектаклем «Сон в зимнюю ночь»

Во Владивостоке открытие новогоднего городка отметят спектаклем «Сон в зимнюю ночь»
Во Владивостоке открытие новогоднего городка отметят спектаклем «Сон в зимнюю ночь»
Сегодня, 14:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В эти выходные, 18 и 19 декабря, в приморской столице для маленьких горожан устроят предновогодние гуляния, сообщили в пресс-службе мэрии.

Праздничные мероприятия пройдут на открытых городских площадках.

18 декабря:

— 12:00 — с. Береговое, ул. Строительная, 5 — развлекательно-игровая программа «Говорят, под Новый год…» с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, Зимушки, Кикиморы, Медведя и Лешего;

— 12:00 — п. Трудовое, концертная площадка на ул. Лермонтова, 81 — развлекательно-игровая программа «Русская сказка» со сказочными героями Дедом Морозом, Снегурочкой, Конем Юлием, Алешей Поповичем, Аленкой, Змеем Горынычем и Домовым;

— 14:00 — ул. Ильичева, 15 (открытая площадка между супермаркетом «Реми» и фитнес-клубом «Геометрия Фитнеса») — праздник в честь предстоящего Нового года с участием Деда Мороза и Снегурочки. В программе — конкурсы, горячий чай и вкусные подарки;

16:00 — Нагорный парк — развлекательно-игровая программа «Казачьи забавы» с участием Деда Мороза, Снегурочки, Козы, бабы Яги, Медведя, деда Трифона, Казачки;

17:30 — центральная площадь Владивостока — открытие новогоднего городка, спектакль «Сон в зимнюю ночь», шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки, флешмоб и световое шоу.

19 декабря:

— 16:00 — площадка на ул. Анны Щетининой, 8 — развлекательно-игровая программа «Русские забавы» с участием Деда Мороза, Снегурочки, скомороха Тимошки и скомороха Ерошки, Медведя, Елки, Снеговика и Бабы Яги.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокпраздникНовый год
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы