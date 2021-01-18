Материнский капитал проиндексировали

Сокращение сроков получения и использования материнского капитала

Начиная с этого года оформление материнского капитала и распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата теперь отводится не более пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами — не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца. В отдельных случаях новые сроки по программе могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами может быть принято в течение двадцати рабочих дней.