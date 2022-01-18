В какие месяцы «дорого» болеть и ходить в отпуск, рассказали эксперты

После больших трат в новогодние праздники, иногда кажется что в январе зарплата ниже, чем в другие месяцы. И это мнение не всегда ошибочно, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева заверила: если сотрудник получает оклад и отработал все рабочие дни по производственному календарю, то он получает полную зарплату, которая установлена в трудовом договоре. Но если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата, действительно, будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем заработная плата. Эксперт уточнила, что пособие на время больничного рассчитывают исходя из среднего заработка работника, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. При расчете отпускных берут другой показатель: средний заработок за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата. Как рассказал РИА Новости директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления «Сколково» Сергей Спасов, большинство работников получают оклад, который выплачивается ежемесячно в соответствии с нормой рабочего времени. Несмотря на то, что в январе люди фактически работают меньше, установленная норма рабочего времени так же снижена. — Поэтому если ваша ежемесячная зарплата состоит только из оклада и вы не пропустили ни одного рабочего дня (не болели и не брали отпуск), то в январе вы получите полную зарплату, как и в других месяцах, — пояснил Спасов. Он отметил, что меньший размер зарплаты в январе можно получить из-за пропуска рабочих дней и больничного. По его словам, есть такое понятие, как «дорогой месяц», к ним относятся январь, февраль и май. В эти месяцы норма рабочего времени меньше, чем в других, поэтому в них «дорого» болеть и ходить в отпуск. Ещё одна ситуация, на которую обратил внимание Спасов, это когда зарплата состоит не только из оклада, но премии, надбавки, компенсации. В этом случае в полном размере будут выплачены те части, которые считаются пропорционально от нормы рабочего времени. Если же какие-то выплаты зависят от фактического количества рабочих дней или количественных результатов работы, то общий доход за январь может быть меньше стандартного, так как праздники уменьшили рабочее время, добавил эксперт.

Материалы по теме: На что жители Владивостока собираются потратить 13-ю зарплату

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter