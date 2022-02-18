Владивостокцев, сообщивших, где торгуют контрафактным алкоголем, поощрят легитимным презентом

В приморской столице стартовала акция «Слей контрафакт, получи сертификат». Гражданин, сообщивший достоверную информацию о месте реализации контрафактной или фальсифицированной алкогольной продукции, может получить подарочный сертификат в одной из торговых сетей-партнеров акции.

Инициатором акции стало краевое министерство промышленности и торговли. Его специалисты уверили, ссылаясь на опыт других регионов, что поощрение граждан за информацию о торговле контрафактным алкоголем является действенным способом борьбы с незаконным оборотом спиртного. Акция входит в комплекс мероприятий, направленных на снижение в регионе употребления хмельных напитков. В 2021 году от алкогольных отравлений, в основном, контрафактного и фальсифицированного горячительного, в Приморье погиб 121 человек. Первым партнёром акции стала обширная сеть владивостокских алкомаркетов, ожидается, что вскоре к акции присоединится ещё одна известная в крае сеть, кроме того, ведутся переговоры с другими торговыми предприятиями. Чтобы принять участие в акции, граждане, которым стало известно о месте торговли или производства контрафактной алкогольной продукции могут, обратиться в колл-центр (у каждого партнёра акции будет свой колл-центр). Далее его сотрудники направят заявку в региональный минпромторг, специалисты которого в течение 15 рабочих дней должны проверить информацию. В случае её подтверждения заявитель получит сертификат на сумму три тысячи рублей, который можно отоварить в магазинах партнёра акции, в колл-центр которого была подана заявка. Анонимность заявителей гарантируется. Телефон колл-центра первого партнера акции: 8-800-301-27-43. Подчёркивается, что сертификатом можно расплатиться за любые товары, которые есть в продаже, кроме алкогольных напитков и табачных изделий.

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