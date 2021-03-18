На Дальнем Востоке стартовала подготовка к Парадам Победы

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в Восточном военном округе стартовала подготовка к военным парадам, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Всего к этому масштабному мероприятию в Хабаровске спланировано привлечь пеших парадных расчетов в количестве более 3500 человек, в том числе более 2400 военнослужащих от Минобороны России.
Традиционно в параде будут участвовать рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула окружного учебного центра округа, парадные расчеты штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, Дальневосточного ВОКУ.
Всего в военных парадах 9 Мая в городах Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ 9 Мая будет участвовать более 12700 человек, в том числе Минобороны России более 9400 военнослужащих.