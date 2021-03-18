Общественность и учёные высказались о проекте НЗМУ

Проектировщики, ученые, руководители со стороны предприятия, рассказали об особенностях проекта, обеспечивающих его безопасность. Несмотря напопытки оппонентов проекта сорвать мероприятие, диалог получился. Все, кто пришёл получить информацию и задать волнующие вопросы смогли это сделать.
Сами слушания были разбиты на три тематических блока, в каждом из которых выступали ученые и сотрудники НЗМУ, а после докладов и презентаций, присутствующие смогли задать вопросы и получить на них развернутые ответы.
Отметим, что помимо всех, кто смог попасть в зал лично, НЗМУ была организована возможность участия на онлайн площадке. Удалённо в мероприятии приняло участие около двухсот человек. Роспотребнадзор из-за ситуации с COVID-19 ограничил число участников в зале до 50 человек, но НЗМУ было важно, чтобы как можно больше желающих приняли участие в процессе. Ряд общественников, ранее обозначивших интерес к проекту НЗМУ, Гребенюков лично приглашал присутствовать на очном обсуждении и призывал остальных присоединяться к трансляции.
Исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков, открывая слушания, рассказал про перспективы развития Находки после полноценного ввода объекта в эксплуатацию. Основными плюсами станут созданные рабочие места, развитие города за счет налоговых вливаний и газификация Находки, что повлечёт за собой улучшение экологии и стоимости ГКал.
«Поскольку завод будет работать на газе, город также получит голубое топливо. Так, появятся две газовые котельные вместо 11 мазутных и угольных. Газ позволит получать стабильное и недорогое отопление, городская среда избавится от выбросов и копоти.
Уже сейчас порядка 50 человек трудятся на должностях электриков, технологов, пожарных, операторов. Также мы заключили договоренности с ведущими ВУЗами края и средними профессиональными учреждениями о том, что выпускники сразу после получения дипломов получат рабочее место с хорошей зарплатой. После запуска производства на заводе появится порядка 1,5 тысяч рабочих мест. Предпочтение будет отдаваться жителям Находки и Приморского края», - рассказал директор завода.
Больше всего граждан волновали вопросы безопасности строящегося объекта, в том числе и экологической. Людям было важно знать, что производство метанола никак не сможет негативно повлиять на жизнь людей в Находкинском городском округе.
«При реализации нашего проекта мы опираемся на лучший мировой опыт. Такие заводы безопасно работают по соседству с жилыми кварталами по всему миру. Мы придерживаемся такой же планки. НЗМУ станет самым современным заводом по производству метанола в России. Мы будем синтезировать метанол по технологии датской компании, мирового лидера в нефтехимии. Будет обеспечено минимальное воздействие на внешнюю среду», — сказал Виктор Гребенюков в ходе слушаний.
Его также поддержали и другие эксперты, в частности, заместитель директора Инженерной школы ДВФУ Валерий Петухов, который высказался о полной безопасности Находкинского завода минеральных удобрений для Находки и жителей города. Завод будет работать безопасно — потому что при разработке проекта ученые, инженеры и другие специалисты учли все факторы риска и разработали для них решения.
«Избежать возникновения внештатных ситуаций удастся благодаря автоматизированным системам контроля. В случае, если ситуация близится к аварийной, завод автоматически останавливается. На предприятии не будет храниться никаких химических катализаторов, неиспользованные остатки будут возвращать поставщикам», — сказал Петухов.
Ученый поддержал проект и подчеркнул, что он лично заинтересован в том, чтобы завод начал свою работу.
«Надо развивать современную экономику, которая будет давать доходы людям и обеспечит благоприятные условия для жизни нашим детям и внукам. Мои дети и внуки живут здесь. Я заинтересован в том, чтобы тут появилось это производство», — подчеркнул Валерий Петухов.
Несмотря на конструктивный диалог экспертов с жителями НГО, мероприятие пытались сорвать несколько провокаторов –на слушания пришли различные общественные деятели, которые вместо того, чтобы озвучить свою позицию в соответствии с регламентом, пытались помешать другим участникам.
Так, представитель общественного движения «Хранители закона» Лира Ивлева первой взяла микрофон и вместо вопроса начала высказывать позицию, касающуюся строительства НЗМУ. Женщина решила не оставаться на своем месте, а вышла к президиуму и вещала оттуда про то, что на месте строительства найдены некие археологические памятники и, в ходе своих многочисленных посещений она выяснила, что НЗМУ будет негативно влиять на жителей Находки.
Помимо жителей Находкинского городского округа и представителей общественных объединений в слушаниях приняли участие представитель «Гринпис» Анатолий Лебедев. Но, прежде чем представитель «Гринпис» попал в зал, приморские эко-экстремисты предприняли попытку полностью сорвать мероприятие. Они кричали о том, что если Лебедев сейчас не примет участие в слушаниях, то об этом узнает весь мир. Прилично одетая девушка снимала что-то на камеру и кричала организаторам фразы, типа «вас накажут» и «как вы можете».
И если не брать во внимание различных провокаторов, которые скакали по залу, кричали и пытались сорвать процесс, то, в целом, слушания прошли плодотворно. Горожане, пришедшие для того, чтобы задать свои вопросы по проекту, высказать свои опасения и, получив ответы экспертов, успокоиться, услышали ту информацию, которую до них пытались донести спикеры: завод будет безопасным, полезным для Находки и её жителей.
Так, во время второго блока слушаний, технический директор группы компаний ГИАП Окусов Александр выступил с докладом о промышленной и пожарной безопасности предприятия. Для этого на территории завода будет оборудован комплекс системы противопожарной защиты, а весь технологический процесс будет оснащён автоматической системой контроля.
Напомним, Находкинский завод минеральных удобрений будет производить метанол. Первая стадия изыскательских работ была завершена и уже в скором времени начнутся работы по возведению НЗМУ. Объём ежегодных налоговых отчислений в бюджеты разного уровня составит около 1,4 миллиарда рублей.