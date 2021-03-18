Общественность и учёные высказались о проекте НЗМУ

Отметим, что помимо всех, кто смог попасть в зал лично, НЗМУ была организована возможность участия на онлайн площадке. Удалённо в мероприятии приняло участие около двухсот человек. Роспотребнадзор из-за ситуации с COVID-19 ограничил число участников в зале до 50 человек, но НЗМУ было важно, чтобы как можно больше желающих приняли участие в процессе. Ряд общественников, ранее обозначивших интерес к проекту НЗМУ, Гребенюков лично приглашал присутствовать на очном обсуждении и призывал остальных присоединяться к трансляции.