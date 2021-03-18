Общественность и учёные высказались о проекте НЗМУ

Общественность и учёные высказались о проекте НЗМУ

Сегодня, 10:02ОбществоФото: Скриншот общественные слушания
В Находке, во вторник, 16 марта, в Административном городке ПМП состоялись общественные слушания по проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ).

Проектировщики, ученые, руководители со стороны предприятия, рассказали об особенностях проекта, обеспечивающих его безопасность. Несмотря напопытки оппонентов проекта сорвать мероприятие, диалог получился. Все, кто пришёл получить информацию и задать волнующие вопросы смогли это сделать.

Сами слушания были разбиты на три тематических блока, в каждом из которых выступали ученые и сотрудники НЗМУ, а после докладов и презентаций, присутствующие смогли задать вопросы и получить на них развернутые ответы.

Отметим, что помимо всех, кто смог попасть в зал лично, НЗМУ была организована возможность участия на онлайн площадке. Удалённо в мероприятии приняло участие около двухсот человек. Роспотребнадзор из-за ситуации с COVID-19 ограничил число участников в зале до 50 человек, но НЗМУ было важно, чтобы как можно больше желающих приняли участие в процессе. Ряд общественников, ранее обозначивших интерес к проекту НЗМУ, Гребенюков лично приглашал присутствовать на очном обсуждении и призывал остальных присоединяться к трансляции.

Исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков, открывая слушания, рассказал про перспективы развития Находки после полноценного ввода объекта в эксплуатацию. Основными плюсами станут созданные рабочие места, развитие города за счет налоговых вливаний и газификация Находки, что повлечёт за собой улучшение экологии и стоимости ГКал.

«Поскольку завод будет работать на газе, город также получит голубое топливо. Так, появятся две газовые котельные вместо 11 мазутных и угольных. Газ позволит получать стабильное и недорогое отопление, городская среда избавится от выбросов и копоти.

Уже сейчас порядка 50 человек трудятся на должностях электриков, технологов, пожарных, операторов. Также мы заключили договоренности с ведущими ВУЗами края и средними профессиональными учреждениями о том, что выпускники сразу после получения дипломов получат рабочее место с хорошей зарплатой. После запуска производства на заводе появится порядка 1,5 тысяч рабочих мест. Предпочтение будет отдаваться жителям Находки и Приморского края», - рассказал директор завода.

Больше всего граждан волновали вопросы безопасности строящегося объекта, в том числе и экологической. Людям было важно знать, что производство метанола никак не сможет негативно повлиять на жизнь людей в Находкинском городском округе.

«При реализации нашего проекта мы опираемся на лучший мировой опыт. Такие заводы безопасно работают по соседству с жилыми кварталами по всему миру. Мы придерживаемся такой же планки. НЗМУ станет самым современным заводом по производству метанола в России. Мы будем синтезировать метанол по технологии датской компании, мирового лидера в нефтехимии. Будет обеспечено минимальное воздействие на внешнюю среду», — сказал Виктор Гребенюков в ходе слушаний.

Его также поддержали и другие эксперты, в частности, заместитель директора Инженерной школы ДВФУ Валерий Петухов, который высказался о полной безопасности Находкинского завода минеральных удобрений для Находки и жителей города. Завод будет работать безопасно — потому что при разработке проекта ученые, инженеры и другие специалисты учли все факторы риска и разработали для них решения.

«Избежать возникновения внештатных ситуаций удастся благодаря автоматизированным системам контроля. В случае, если ситуация близится к аварийной, завод автоматически останавливается. На предприятии не будет храниться никаких химических катализаторов, неиспользованные остатки будут возвращать поставщикам», — сказал Петухов.

Ученый поддержал проект и подчеркнул, что он лично заинтересован в том, чтобы завод начал свою работу.

«Надо развивать современную экономику, которая будет давать доходы людям и обеспечит благоприятные условия для жизни нашим детям и внукам. Мои дети и внуки живут здесь. Я заинтересован в том, чтобы тут появилось это производство», — подчеркнул Валерий Петухов.

Несмотря на конструктивный диалог экспертов с жителями НГО, мероприятие пытались сорвать несколько провокаторов –на слушания пришли различные общественные деятели, которые вместо того, чтобы озвучить свою позицию в соответствии с регламентом, пытались помешать другим участникам.

Так, представитель общественного движения «Хранители закона» Лира Ивлева первой взяла микрофон и вместо вопроса начала высказывать позицию, касающуюся строительства НЗМУ. Женщина решила не оставаться на своем месте, а вышла к президиуму и вещала оттуда про то, что на месте строительства найдены некие археологические памятники и, в ходе своих многочисленных посещений она выяснила, что НЗМУ будет негативно влиять на жителей Находки.

Помимо жителей Находкинского городского округа и представителей общественных объединений в слушаниях приняли участие представитель «Гринпис» Анатолий Лебедев. Но, прежде чем представитель «Гринпис» попал в зал, приморские эко-экстремисты предприняли попытку полностью сорвать мероприятие. Они кричали о том, что если Лебедев сейчас не примет участие в слушаниях, то об этом узнает весь мир. Прилично одетая девушка снимала что-то на камеру и кричала организаторам фразы, типа «вас накажут» и «как вы можете».

И если не брать во внимание различных провокаторов, которые скакали по залу, кричали и пытались сорвать процесс, то, в целом, слушания прошли плодотворно. Горожане, пришедшие для того, чтобы задать свои вопросы по проекту, высказать свои опасения и, получив ответы экспертов, успокоиться, услышали ту информацию, которую до них пытались донести спикеры: завод будет безопасным, полезным для Находки и её жителей.

Так, во время второго блока слушаний, технический директор группы компаний ГИАП Окусов Александр выступил с докладом о промышленной и пожарной безопасности предприятия. Для этого на территории завода будет оборудован комплекс системы противопожарной защиты, а весь технологический процесс будет оснащён автоматической системой контроля.

Напомним, Находкинский завод минеральных удобрений будет производить метанол. Первая стадия изыскательских работ была завершена и уже в скором времени начнутся работы по возведению НЗМУ. Объём ежегодных налоговых отчислений в бюджеты разного уровня составит около 1,4 миллиарда рублей.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы