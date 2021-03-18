В 2020 году в Приморье умерло в полтора раза больше людей, чем родилось

Приморскстат опубликовал статистику о демографических изменениях в 2020 году в Приморском крае. По данным службы, численность постоянного населения Приморья на 1 января 2021 года составила 1 879 500 человек.

Согласно оперативным данным, в Приморье в 2020 году родилось 18,1 тысяч малышей — 9.6 родившихся на 1000 человек населения. «В целом по краю за 2020 год число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,6 раза — за 2019 год на 41.3%, и составило 28,8 тысяч человек — 15.3 умерших на 1000 человек населения. Мужская смертность превысила женскую на 8,4% и составила 15 тысяч человек», –отметили в Приморскстате. Показатель младенческой смертности — 5 детей в возрасте до года на 1000 родившихся. Число прибывших в Приморский край из других регионов России за 2020 год составило 17,9 тысяч человек — это на 11,2% меньше, чем за 2019. Из других стран — 7,2 тысяч человек — меньше в 1,9 раза. Выехало в другие регионы России 20,7 тыс. человек — на 10,1% меньше, в другие страны — 10,7 тысяч человек — на 2,2% больше. Также отмечается, что за 2020 года на территории края сменили регистрацию 39,6 тысяч приморцев — это на 14,6% меньше, чем за 2019. Из них 17 тысяч человек сменили постоянную регистрацию по месту жительства.

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