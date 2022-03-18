Россияне скупают дорогие ювелирные изделия

— Люди приходят заранее, чтобы выбрать подарок, женщины присматривают себе кольцо, серьги, цепочку, подвеску, а потом намекают супругу, что им нравится и тот уже не сомневался, что подарить. Покупки никак не связаны с ростом доллара, люди хотят совершать запланированные дела, а подарок любимой женщине к 8 марта — в планах всех мужчин, — считает хозяйка сети ювелирных салонов в Приморье.