Россияне скупают дорогие ювелирные изделия

Он отметил, что спрос вырос в фирменных бутиках именно на те ювелирные изделия, которые можно рассматривать в качестве инвестиционного продукта. Это украшения премиального сегмента, стоимостью сотни тысяч рублей. Эксперт объясняет это тем, что такие изделия относятся к предметам роскоши, ввоз которых из-за антироссийских санкций запрещён.
Вместе с тем, ювелирные изделия такой цены занимают мизерную долю рынка. Подавляющее большинство покупателей предпочитают украшения эконом-класса.
И в этом сегменте, по словам главы гильдии, ситуация складывается совсем иная — отсюда все деньги ушли в продуктовый сегмент. Потребителю, который покупал недорогие украшения, сейчас не до ювелирки — он стоит в очереди за гречкой и сахаром.
Хотя ещё недавно был активный спрос в эконом-сегменте: россияне выбирали подарки на 8 марта.
Например, в Приморье продавцы украшений в феврале этого года уверяли, что они не видят снижения интереса к ювелирным украшениям. Оно традиционно нарастает с середины февраля и достигает пиковых значений к Международному женскому дню.
— Люди приходят заранее, чтобы выбрать подарок, женщины присматривают себе кольцо, серьги, цепочку, подвеску, а потом намекают супругу, что им нравится и тот уже не сомневался, что подарить. Покупки никак не связаны с ростом доллара, люди хотят совершать запланированные дела, а подарок любимой женщине к 8 марта — в планах всех мужчин, — считает хозяйка сети ювелирных салонов в Приморье.
После праздника ювелиры ощутили падение спроса, которое сохраняется и сейчас.
Отметим, в очередной список антироссийских санкций Европейский союз внёс предметы роскоши. В Россию запрещено поставлять, в том числе, автомобили дороже 50 тысяч евро, а также ювелирные изделия, духи, сумки, драгоценные камни, деликатесы, дорогой алкоголь.