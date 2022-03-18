Россияне скупают дорогие ювелирные изделия

Россияне скупают дорогие ювелирные изделия
Россияне скупают дорогие ювелирные изделия
Сегодня, 14:26ОбществоФото: Золотой рог
За украшениями из драгметаллов стоимостью в несколько сот тысяч рублей выстроились очереди, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации гильдии Ювелиров России Эдуард Уткин.

Он отметил, что спрос вырос в фирменных бутиках именно на те ювелирные изделия, которые можно рассматривать в качестве инвестиционного продукта. Это украшения премиального сегмента, стоимостью сотни тысяч рублей. Эксперт объясняет это тем, что такие изделия относятся к предметам роскоши, ввоз которых из-за антироссийских санкций запрещён.

Вместе с тем, ювелирные изделия такой цены занимают мизерную долю рынка. Подавляющее большинство покупателей предпочитают украшения эконом-класса.

И в этом сегменте, по словам главы гильдии, ситуация складывается совсем иная — отсюда все деньги ушли в продуктовый сегмент. Потребителю, который покупал недорогие украшения, сейчас не до ювелирки — он стоит в очереди за гречкой и сахаром.

Хотя ещё недавно был активный спрос в эконом-сегменте: россияне выбирали подарки на 8 марта.

Например, в Приморье продавцы украшений в феврале этого года уверяли, что они не видят снижения интереса к ювелирным украшениям. Оно традиционно нарастает с середины февраля и достигает пиковых значений к Международному женскому дню.

— Люди приходят заранее, чтобы выбрать подарок, женщины присматривают себе кольцо, серьги, цепочку, подвеску, а потом намекают супругу, что им нравится и тот уже не сомневался, что подарить. Покупки никак не связаны с ростом доллара, люди хотят совершать запланированные дела, а подарок любимой женщине к 8 марта — в планах всех мужчин, — считает хозяйка сети ювелирных салонов в Приморье.

После праздника ювелиры ощутили падение спроса, которое сохраняется и сейчас.

Отметим, в очередной список антироссийских санкций Европейский союз внёс предметы роскоши. В Россию запрещено поставлять, в том числе, автомобили дороже 50 тысяч евро, а также ювелирные изделия, духи, сумки, драгоценные камни, деликатесы, дорогой алкоголь.

Сюжеты:
Приморье
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