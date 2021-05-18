Детям-сиротам купят квартиры во Владивостоке

Детям-сиротам купят квартиры во Владивостоке
Детям-сиротам купят квартиры во Владивостоке
Сегодня, 14:44ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Региональное управление землями и имуществом на территории Приморского края купит квартиры детям-сиротам во Владивостоке площадью от 26 квадратных метров, сообщили в администрации приморской столице.

Жильё приобретается в рамках специальной программы по обеспечению жильём детей-сирот.

«Краевое государственное казенное учреждение „Управление землями и имуществом на территории Приморского края“ в рамках исполнения полномочий по обеспечению жильем детей-сирот приобретает жилые помещения площадью от 26 квадратных метров», — сообщили в мэрии.

Специалисты отметили, что квартиры во Владивостоке приобретаются в соответствии с законодательством о госзакупках.

Информацию об участии и условиях приобретения можно получить по телефону: 8 (924) 001-83-71.

Сюжеты:
Приморский край
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