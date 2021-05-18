Кто растит патриотов в Приморье

С самого начала своей работы и по сей день «АвиаПоиск» остаётся единственной командой поисковиков в Приморском крае, которая занимается розыском мест падений самолётов по всей территории Дальнего Востока и предаёт земле останки погибших лётчиков. К августу 2019 года на счету ПРМОО «ПО «АвиаПоиск» 125 найденных летательных аппаратов. Информацию о воздушных катастрофах поисковики черпают в Центральном военно-морском архиве Минобороны РФ, а также в Российском государственном архиве ВМФ. Архивная работа позволила им составить подробный перечень чрезвычайных происшествий в ВВС ТОФ, выявить списки пропавших без вести и погибших лётчиков-тихоокеанцев и установить районы предполагаемого нахождения пропавших самолётов. Ежегодно «Авиапоиск» отправляется в экспедиции, заручившись поддержкой командования и совета ветеранов ВВС Тихоокеанского флота. Летом 2021 года намечена экспедиция в Хабаровский край — об этом «ЗР» рассказал командир отряда Ярослав Ливанский.