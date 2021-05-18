Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Приморье

С 17 по 23 мая в Приморском крае проходят профилактические мероприятия в рамках шестой международной недели безопасности дорожного движения: «Снижаем скорость — сохраняем жизнь».

В Управлении ГИБДД Приморья рассказали, что внимание участников недели безопасности будет акцентировано на прямой взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением летальных последствий в результате ДТП. «По данным Госавтоинспекции, с начала года превышение скоростного режима стало причиной почти 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 19 человек погибли, 138 — травмированы», — сообщили в ведомстве. С 17 по 23 мая в Приморье пройдут тематические уроки, конкурсы и викторины, встречи школьников с сотрудниками ГАИ. Директор краевого департамента информационной политики Елена Бурмистрова отметила, что поучаствовать в мероприятиях недели безопасности может любой желающий. Граждане также могут разместить на своих страницах в соцсетях фото или видео с хэштегом #ДорогиДляЖизни#StreetsForLife. «В нашем автомобильном крае вопрос безопасности дорожного движения и особенно превышения скоростного режима стоит наиболее остро. Считаем, что напоминание водителям о необходимости соблюдения ПДД поможет сохранить чьи-то жизни», — заключила глава департамента.

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