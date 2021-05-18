От архитектора до цветовода

«Очень перспективный колледж. Я с искренним уважением и низким поклоном отношусь к педагогам этого учебного заведения — это грамотные, заботливые и ответственные специалисты, которые знают свое дело и доносят знания нашим детям, чтобы эти знания пригодились им в будущей жизни, за что я благодарна. Моя дочь Дарья заканчивает 4 курс этого колледжа, и мы ни грамма не пожалели, что выбрали именно его», — такой благодарный отзыв оставила о колледже в интернете мама одной из студенток Оксана Шаманаева.