От архитектора до цветовода

От архитектора до цветовода
От архитектора до цветовода
Сегодня, 15:09ОбществоФото: Татьяна Полищук
Приморский политехнический колледж стяжает добрую славу учебного заведения с широким спектром специальностей

В сегодняшнем выпуске «ЗР» рассказывает о специальностях и условиях приёма в Приморский политехнический колледж, фактическая история которого началась во Владивостоке около 70 лет назад.

Колледж является правопреемником Владивостокского строительного техникума Министерства обороны СССР, созданного в 1953 году. Впоследствии к этому учебному заведению присоединили Владивостокский строительный техникум, а несколько лет назад — ещё и бывший гидрометеорологический техникум. Нынешнее название колледж носит с 2006 года. В 2012 году он сменил статус федерального учреждения на краевое. Корпуса колледжа разбросаны по разным районам города в соответствии с исторической принадлежностью зданий объединённым прежним техникумам — на Бородинской учатся авторемонтники, на улице Комарова — архитекторы и строители, на Октябрьской — радиотехники и метеорологи.

«Очень перспективный колледж. Я с искренним уважением и низким поклоном отношусь к педагогам этого учебного заведения — это грамотные, заботливые и ответственные специалисты, которые знают свое дело и доносят знания нашим детям, чтобы эти знания пригодились им в будущей жизни, за что я благодарна. Моя дочь Дарья заканчивает 4 курс этого колледжа, и мы ни грамма не пожалели, что выбрали именно его», — такой благодарный отзыв оставила о колледже в интернете мама одной из студенток Оксана Шаманаева.

«Один из крупнейших колледжей Дальнего Востока. Много профессий. Очень профессиональные и понимающие молодёжь преподаватели», — это студенческий отзыв.

В соответствии с запросами рынка труда колледж стремится предлагать востребованные профессии. Например, раньше никто в системе профобразования даже не слышал о такой профессии, как цветовод. Теперь же для озеленительской работы неплохо иметь соответствующую квалификацию, и её можно получить в колледже — правда, только заочно и на договорной основе.

Специальности Приморского политехнического колледжа:

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Квалификация по диплому: специалист

Что умеет выпускник: диагностировать неполадки в автомобильных двигателях и других системах машин, ремонтировать их.

«Информационные системы и программирование»

Квалификация по диплому: специалист по информационным системам

Что умеет выпускник: формировать алгоритмы разработки программных модулей и разрабатывать сами модули в соответствии с техническим заданием, в том числе для мобильных платформ. Выполнять их тестирование и отладку.

«Гостиничное дело»

Квалификация по диплому: специалист по гостеприимству

Что умеет выпускник: планировать потребности службы приёма и размещения, а также службы питания в материальных ресурсах и персонале, организовывать приём и размещение туристов в соответствии со стандартами гостиницы.

«Право и организация социального обеспечения»

Квалификация по диплому: юрист

Обучение проводится только заочно на договорной основе.

Дополнительная рабочая профессия: делопроизводитель

Что умеет выпускник: оформлять пенсии и пособия, выполнять государственные и муниципальные полномочия по социальной защите населения.

«Земельно — имущественные отношения»

Квалификация по диплому: специалист по земельно-имущественным отношениям

Дополнительная рабочая профессия: делопроизводитель

Обучение проводится очно и заочно на бюджетной и договорной основе.

Что умеет выпускник: вести кадастровый учёт недвижимости, определять её стоимость, осуществлять картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений.

«Радиотехнические информационные системы»

Квалификация по диплому: радиотехник

Дополнительная рабочая профессия: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Что умеет выпускник: эксплуатировать и обслуживать оборудование радиотехнических информационных систем сбора, обработки и передачи аэрологической и метеорологической информации, организовывать и проводить самостоятельно аэрологические и радиолокационные метеонаблюдения.

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»

Квалификация по диплому: техник-эколог

Дополнительная рабочая профессия: лаборант-аналитик

Что умеет выпускник: выполнять работы, связанные с технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях.

«Садово-парковое и ландшафтное строительство»

Квалификация по диплому: техник

Дополнительная рабочая профессия: цветовод

Что умеет выпускник: организовывать и самостоятельно вести работы по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения.

«Метеорология»

Квалификация по диплому: техник — метеоролог

Дополнительная рабочая профессия: гидрометнаблюдатель

Обучение ведётся на бюджетной и договорной основе очно и заочно.

Что умеет выпускник: выполнять метеорологические работы и наблюдения в рамках заданных регламентов на сети станций и постов Федеральной службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных ведомств. Ремонтировать и обслуживать приборы и оборудование, используемые в метеорологии.

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»

Квалификация по диплому: специалист по документационному обеспечению управления, архивист

Что умеет выпускник: обеспечивать проведение совещаний, деловых встреч, приёмов и презентаций; оформлять и регистрировать организационно — распорядительные документы, орабатывать и систематизировать входящие и исходящие документы в канцелярии, решать вопросы кадрового менеджмента, готовить проекты управленческих решений.

«Архитектура»

Квалификация по диплому: архитектор

Что умеет выпускник: разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения, выполнять архитектурные чертежи и макеты. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ.

Вступительные испытания: экзамен по рисунку.

«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»

Квалификация по диплому: техник

Что умеет выпускник: выполнять топографические съемки различных масштабов, составлять карты, вести кадастровые съёмки и кадастровые работы по формированию земельных участков, проводить оценку технического состояния зданий и инвентаризацию объектов недвижимости. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной деятельности.

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»

Квалификация по диплому: техник

Что умеет выпускник: организовывать перевозочный процесс с применением современных информационных технологий управления перевозками. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.

«Гостиничный сервис»

Квалификация по диплому: менеджер

Что умеет выпускник: принимать, регистрировать и размещать гостей, принимать участие в проведении маркетинговых исследований, оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы на основе типовой.

Обучение проводится заочно.

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Квалификация по диплому: техник

Что умеет выпускник: подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий; разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Квалификация по диплому: техник

Что умеет выпускник: организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

«Компьютерные сети»

Квалификация по диплому: техник по компьютерным сетям

Что умеет выпускник: выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. Оценивать качество и экономическую эффективность сетевой топологии.

«Информационные системы (по отраслям)»

Квалификация по диплому: техник по информационным системам

Что умеет выпускник: собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать в составлении отчётной документации, принимать участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием.

«Экономика и бухгалтерский учет»

Квалификация по диплому: бухгалтер, специалист по налогообложению

Что умеет выпускник: документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет имущества организации; вести бухгалтерский и налоговый учёт, инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в организации; проводить расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами.

Наталья БАРАНОВА.

Сюжеты:
Учим и учимся в Приморье
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