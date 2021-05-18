Проезд временно закрыт

Проезд временно закрыт
Проезд временно закрыт
Сегодня, 17:40ОбществоФото: Пресс-служба ОМВД России по городу Артему
Путепровод в районе Артемовской ГРЭС пока не пропускает транспорт, так как его состояние уже стало аварийным.

Олег Кожемяко лично посетил этот объект и убедился в том, что его нужно срочно ремонтировать, а транспорт по нему пускать не желательно. Сейчас движение на этом участке ограничено и идёт в одностороннем порядке.

Глава региона поручил профильным ведомствам до конца недели разработать план по укреплению конструкции — сейчас проезд по мосту ограничен, а для большегрузов — запрещён. По словам главы региона, движение на путепроводе должно возобновиться через 10 дней — при условии, что его распоряжения будут выполнены.

Сюжеты:
Приморье
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