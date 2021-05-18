В России появился еще один праздник

Выбор пал на эту дату, так как именно в этот день «Верхняя государева аптека», первая в России, открылась в 1581 году при дворе Ивана Грозного. Она располагалась в Московском Кремле, напротив Чудова монастыря, и обслуживала только царскую семью. Ее организовал английский аптекарь Джеймс Френч (Яков Астафьев), присланный королевой Елизаветой I по просьбе царя.