Губернатор открыл мотосезон на отечественной классике

Более полутора тысяч любителей прокатиться с ветерком собрались в субботу, 14 мая, на главной площади столицы ДФО, сообщает СИ "Восток-Медиа". К приморцам приехали байкеры из Новосибирска, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Якутии, чтобы открыть юбилейный 25-й сезон.
Сам глава региона признался, что с огромным удовольствием проехался на ИЖ «Планета-3» 1973 года выпуска — отечественной классике.
— Великолепный мотоцикл. У меня такой был у отца. Нашли этот экземпляр, подшаманили его — вполне пригодный. Ветеран, можно сказать, — поделился Олег Николаевич.
Кожемяко пожелал байкерам хорошего сезона и напомнил всем участникам дорожного движения об уважении и безопасности на дорогах.