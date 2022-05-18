Губернатор открыл мотосезон на отечественной классике

Глава Приморского края Олег Кожемяко принял участие в открытие мотосезона. — А ещё говорят, что Владивосток автомобильный город. Не только, — считает губернатор.

Более полутора тысяч любителей прокатиться с ветерком собрались в субботу, 14 мая, на главной площади столицы ДФО, сообщает СИ "Восток-Медиа". К приморцам приехали байкеры из Новосибирска, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Якутии, чтобы открыть юбилейный 25-й сезон. Фото: телеграм-канал Олега Кожемяко, СИ «Восток-Медиа» Сам глава региона признался, что с огромным удовольствием проехался на ИЖ «Планета-3» 1973 года выпуска — отечественной классике. — Великолепный мотоцикл. У меня такой был у отца. Нашли этот экземпляр, подшаманили его — вполне пригодный. Ветеран, можно сказать, — поделился Олег Николаевич. Кожемяко пожелал байкерам хорошего сезона и напомнил всем участникам дорожного движения об уважении и безопасности на дорогах.

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