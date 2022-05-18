ВГУЭС: цифровые возможности, комфортная среда и более 200 специальностей

Выбор вуза — не менее важный вопрос, чем выбор будущей профессии. Опытные преподаватели, современные программы и технологии, творческая обстановка и комфортные для обучения и жизни пространства — составляющие хорошего университета.

Все эти преимущества есть у ВГУЭС — единственного вуза, который носит в своем названии имя Владивостока, и по праву считается визитной карточкой столицы Дальнего Востока. Большой выбор направлений Фото: фото предоставлено ВГУЭС ВГУЭС — это 15 тысяч студентов, 2 тысячи преподавателей, 202 аккредитованные образовательные программы — от СПО до бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; от традиционных специальностей до профессий будущего. ВГУЭС выпускает конкурентоспособных и востребованных экономистов, юристов, дизайнеров, менеджеров, журналистов, инженеров, IT- и других специалистов. Кроме того, в этом году в университете открывается новое направление подготовки — «Нефтегазовое дело». Профиль уже пользуется высоким спросом, ведь Дальний Восток — ключевой регион для развития нефтеперерабатывающей промышленности России и выхода на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Баланс цифрового и живого обучения Фото: фото предоставлено ВГУЭС ВГУЭС нацелен стать первым цифровым университетом на Дальнем Востоке, который обеспечит своими сервисами, технологиями, а главное — кадрами все ключевые отрасли региона. Новая концепция образовательного процесса — баланс живого обучения и цифровых технологий, практических занятий в общей среде, дополненных интерактивными инструментами и системами, приложениями и устройствами. Такой формат стирает границу между физическими и виртуальными мирами и позволяет создать новую образовательную экосистему. Студенческая жизнь Фото: фото предоставлено ВГУЭС В университете работают хореографические и вокальные коллективы, режиссёрско-постановочная группа, отряд проводников и сервисный отряд, студенческие педагогические отряды, волонтёрское движение и спортивный клуб. Студенческий кампус университета расположен в самом центре города и представляет собой современное открытое городское пространство. Великолепный парк, дендрарий, японский сад камней, музейно-выставочный комплекс, спорткомплекс премиум-класса «Чемпион», передовая медицинская клиника «Лотос», театрально-концертный комплекс «Андеграунд», молодежные студии и объединения, торговые комплексы, многочисленные кафе — все это расположено на одной территории. В кампусе созданы максимально комфортные и безопасные условия для учебы, отдыха и развития студентов и персонала. Опыт и возможности В 2022 году университет отмечает свое 55-летие. За это время небольшой региональный вуз совершил огромный рывок в развитии, стал одним из лидеров высшей школы Дальнего Востока и символом качественного, конкурентоспособного образования. В 2021 году ВГУЭС занял 82 место в сотне лучших университетов России по результатам XII Национального рейтинга — из 25 дальневосточных вузов этой чести удостоились только четыре.

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