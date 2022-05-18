Во Владивостоке почти три тысячи жителей отключат от энергоснабжения

Мобильные бригады энергетиков и представителей УК будут работать во всех районах города, чтобы уже до конца мая приостановить злостным неплательщикам доступ к электричеству и горячей воде.
Наибольшее количество отключений запланировано в домах, расположенных на улицах: Луговая, Никифорова, Часовитина, Монтажная, Новожилова, Сахалинская, Слуцкого, Гризадубовой, Можайская, Басаргина, Борисенко, Героев Хасана, Баляева, Строительная, Волкова, Добровольского, Крыгина, Леонова, Сипягина, Стрельникова, Верхнепортовая, Посьетская, Светланская, Семеновская, Адмирала Фокина, Тигровая, Океанский пр-т, Амурская, Хабаровская, Шилкинская, Тобольская, Жигура, Тухачесвского, Карбышева, Русская и другие.
В график на ограничения также вошли дома и коттеджи в пригороде Владивостока и посёлке Трудовом.
Законодательство позволяет отключать энергоресурс, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения.
Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения потребителю необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию, а также пени за просрочку платежей и услугу по подключению.
Кстати, в краевом правительстве сообщили, что в этом году свыше 36 тысяч приморских семей получили субсидии на оплату услуг ЖКХ. Субсидии предоставляются семьям, если их расходы на оплату жилья и коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи. Для малоимущих семей, чей доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе, максимально допустимая доля на оплату услуг снижена до 10%.
Обязательное условие для предоставления субсидии — отсутствие непогашенной задолженности по оплате услуг ЖКХ за последние три года, подтвержденной судебным актом.
Эта норма действует с 1 января 2022 года — до сих пор для отказа в субсидии было достаточно текущей задолженности при оплате услуг ЖКХ.