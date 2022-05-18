Во Владивостоке почти три тысячи жителей отключат от энергоснабжения

Во Владивостоке почти три тысячи жителей отключат от энергоснабжения
Во Владивостоке почти три тысячи жителей отключат от энергоснабжения
Сегодня, 10:45ОбществоФото: 1MI
Дальэнергосбыт предупредил, что отключит от электроснабжения 2700 жителей краевого центра, задолжавших компании свыше 23,5 млн рублей.

Мобильные бригады энергетиков и представителей УК будут работать во всех районах города, чтобы уже до конца мая приостановить злостным неплательщикам доступ к электричеству и горячей воде.

Наибольшее количество отключений запланировано в домах, расположенных на улицах: Луговая, Никифорова, Часовитина, Монтажная, Новожилова, Сахалинская, Слуцкого, Гризадубовой, Можайская, Басаргина, Борисенко, Героев Хасана, Баляева, Строительная, Волкова, Добровольского, Крыгина, Леонова, Сипягина, Стрельникова, Верхнепортовая, Посьетская, Светланская, Семеновская, Адмирала Фокина, Тигровая, Океанский пр-т, Амурская, Хабаровская, Шилкинская, Тобольская, Жигура, Тухачесвского, Карбышева, Русская и другие.

В график на ограничения также вошли дома и коттеджи в пригороде Владивостока и посёлке Трудовом.

Законодательство позволяет отключать энергоресурс, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения.

Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения потребителю необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию, а также пени за просрочку платежей и услугу по подключению.

Кстати, в краевом правительстве сообщили, что в этом году свыше 36 тысяч приморских семей получили субсидии на оплату услуг ЖКХ. Субсидии предоставляются семьям, если их расходы на оплату жилья и коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи. Для малоимущих семей, чей доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе, максимально допустимая доля на оплату услуг снижена до 10%.

Обязательное условие для предоставления субсидии — отсутствие непогашенной задолженности по оплате услуг ЖКХ за последние три года, подтвержденной судебным актом.

Эта норма действует с 1 января 2022 года — до сих пор для отказа в субсидии было достаточно текущей задолженности при оплате услуг ЖКХ.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
энергетикаПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: [email protected], [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы