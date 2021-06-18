Долгострои Приморья проверил губернатор

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проинспектировал ход строительных работ на объектах ЖСК «Остров» и в двух домах в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Глава региона отметил, что объекты должны быть сданы в назначенные сроки.

Фото: primorsky.ru Достройкой ЖСК «Остров» на острове Русский занимается компания «СУ 107», более 140 человек ежедневно занимаются строительством и отделкой домов. «На втором, третьем, четвертом и пятом участках рабочие зашивают фасады, ведется вертикальная планировка и монтаж межквартальных инженерных сетей», — рассказал руководитель группы компаний «СУ 107» Евгений Логвин. И. о. главы Владивостока Константин Шестаков сообщил, что к жилищному кооперативу будет построена 400-метровая подъездная дорога. «Дорогу нужно сделать в этом году. Сейчас ведутся инженерно-геодезические работы. После завершения проектировки 15 августа за месяц или быстрее сделаем государственную экспертизу», — обозначил градоначальник. После осмотра объектов, губернатор края отметил, что работы идут в соответствии с графиком, но существуют вопросы по загрузке проектов компанией «РК-Строй» в государственную экспертизу. На сегодняшний день загружено 177 домов, 106 — еще в процессе. «РК-Строй» должна подать все документы по наружным сетям в экспертизу до 1 июля. Также в Фонде поддержки обманутых дольщиков нужно предусмотреть средства для достройки многоквартирных домов, согласовать их с Министерством строительства России», — сказал Олег Кожемяко. Фото: primorsky.ru Глава региона также провел совещание по достройке домов № 1 и № 4 в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс «Д». По поручению Кожемяко, которое он дал во время своего прошлого визита на объект, строительство на участке возобновилось — количество рабочих на объектах увеличилось до 100 человек. «Стройка „ожила“. Процесс контролируют сами участники долевого строительства. Сейчас необходимо оплатить работы, которые изначально не были учтены в проектно-сметной документации. Мы будем постоянного контролировать процесс строительства, чтобы сдать дома в указанные сроки», — заключил глава региона.

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