Во Владивостоке вновь отменяют массовые мероприятия

«Сегодня во Владивостоке наблюдается тревожная ситуация. Темпы заболеваемости коронавирусом по сравнению с общекраевым выше практически в два раза. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы введение серьезных ограничительных мер на территории Владивостока не понадобилось. Принимая во внимание требования Роспотребнадзора, мы приняли решение об отмене в городе всех торжественных, развлекательных массовых мероприятий. Отлично понимаем, что перед нами стоит большая, серьезная задача. Мы кратно увеличим контроль за соблюдением масочного режима. И я уверен, что сейчас мы должны сплотиться, обезопасить себя и близких, а для этого — соблюдать очень простые правила. Мы должны вакцинироваться, носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию», — отметил градоначальник.
Ранее, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Дедковская рекомендовала усилить ограничительные меры и контроль за соблюдением профилактических мер жителями и гостями Приморья в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.
По её словам, начиная с 10 мая, в Приморье наблюдается рост заболеваемости COVID-19 — за последние две недели он составил 65%.
Сложная эпидобстановка сложилась во Владивостоке, Артеме, Находке, Надеждинском и Хасанском районах. Специалисты отметили, что увеличилось количество заболевших среди детей и молодежи.
«Отмечен рост заболеваемости среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — в 1,7 раза, приморцев 18-29 лет — в два раза, 30-49 лет — в 1,5 раза», — сказала Дедковская.
Отметим, что в конце апреля 2021 года ежесуточный прирост числа заболевших в Приморье составлял около 30 человек. С середины июня он превышает 60 человек. Власти разворачивают дополнительные койко-места для больных коронавирусом, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения пациентов с признаками инфекционных заболеваний.