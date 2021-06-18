Во Владивостоке вновь отменяют массовые мероприятия

Из-за роста количества заболевших коронавирусом во Владивостоке приостановили проведение массовых мероприятий, численностью более 40 человек. Об этом решении сообщил и. о. главы приморской столицы Константин Шестаков.

«Сегодня во Владивостоке наблюдается тревожная ситуация. Темпы заболеваемости коронавирусом по сравнению с общекраевым выше практически в два раза. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы введение серьезных ограничительных мер на территории Владивостока не понадобилось. Принимая во внимание требования Роспотребнадзора, мы приняли решение об отмене в городе всех торжественных, развлекательных массовых мероприятий. Отлично понимаем, что перед нами стоит большая, серьезная задача. Мы кратно увеличим контроль за соблюдением масочного режима. И я уверен, что сейчас мы должны сплотиться, обезопасить себя и близких, а для этого — соблюдать очень простые правила. Мы должны вакцинироваться, носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию», — отметил градоначальник. Ранее, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Дедковская рекомендовала усилить ограничительные меры и контроль за соблюдением профилактических мер жителями и гостями Приморья в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. По её словам, начиная с 10 мая, в Приморье наблюдается рост заболеваемости COVID-19 — за последние две недели он составил 65%. Сложная эпидобстановка сложилась во Владивостоке, Артеме, Находке, Надеждинском и Хасанском районах. Специалисты отметили, что увеличилось количество заболевших среди детей и молодежи. «Отмечен рост заболеваемости среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — в 1,7 раза, приморцев 18-29 лет — в два раза, 30-49 лет — в 1,5 раза», — сказала Дедковская. Отметим, что в конце апреля 2021 года ежесуточный прирост числа заболевших в Приморье составлял около 30 человек. С середины июня он превышает 60 человек. Власти разворачивают дополнительные койко-места для больных коронавирусом, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения пациентов с признаками инфекционных заболеваний.

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