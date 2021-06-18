Жителей Приморья приглашают на спортивные выходные

Кроме того, в Чугуевке состоится мастер-класс и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, в Партизанске — фестиваль рукопашного боя, в Уссурийске — фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» и первенство по плаванию, во Владивостоке — первый этап чемпионата города по мотоциклетному спорту.