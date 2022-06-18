Трутнев объявил о помощи Приморья в восстановлении разрушенного ДНР

Трутнев объявил о помощи Приморья в восстановлении разрушенного ДНР
Трутнев объявил о помощи Приморья в восстановлении разрушенного ДНР
Сегодня, 02:08ОбществоФото: pxhere.com
Семь регионов Дальнего Востока помогут Донецкой народной республике восстановить инфраструктуру в семи населенных пунктах. По поручению вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева главы рабочих групп сделают все, чтобы в ДНР знали, что Россия - рядом.

Как сообщает vostokmedia.com ,Трутнев сделал такое заявление после посещения подшефных территорий ДНР. Шефство над ними возьмут Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов лично возглавил отправившуюся в ДНР колонну строительной спецтехники в составе самосвала КамАЗ и грузового автомобиля с краном-манипулятором. А для детей Старобешевского района в пассажирской "Газели" отправили 30 компьютеров. На границе колонну встретил Юрий Трутнев, после чего совершил объезд подшефных регионам ДФО населенных пунктов ДНР.

Три дня полпред совместно с главами населенных пунктов и руководителями рабочих групп производил осмотр разрушенных жилых домов, школ, больниц. На месте обозначили сроки работ и объемы необходимых ресурсов. Задача глав населенных пунктов ДНР и руководителей рабочих групп - определить подрядные организации. которые займутся восстановлением разрушенного хозяйства.

Эта работа будет идти под лозунгом "Своих не бросаем".

Президентом РФ 24 февраля было объявлено о том, что российские войска начали специальную военную операцию после просьбы руководства ДНР о помощи. Он пообещал, что Россия не будет оккупировать украинские территории, а займется демилитаризацией и денацификацией Украины. После чего США и их союзниками было принято решение о введении в отношении РФ масштабных санкций и начале поставок Киеву вооружений.

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