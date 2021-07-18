Филателисты отправили в космос письмо из Владивостока

Бутылочной, голубиной и космической почтой, к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, из Владивостока отправились послания. В церемонии гашения уникальной филателистической серии открыток и конвертов приняли участие российский лётчик-космонавт, герой РФ Фёдор Юрчихин и правнук Константина Циолковского Сергей Самбуров.

Для специального и эксклюзивный филателистического выпуска «Владивосток – Восток. Поехали» от проекта «POSTVENTURE & Почтовое приключение» при участии правительства края и РГО Приморья было выпущено всего 100 арт-марок с фотографией Юрия Гагарина, 100 конвертов и по 100 открыток для каждого почтмейстера. Каждый из них подписал все сто штук со своим изображением. Также были выпущены специальные, единственные в мире 3D деревянные марки. На изготовление каждой из десяти единиц ушло около 12 часов. Номинал такой марки — 1 час 48 минут. Именно столько времени провел в космосе Юрий Гагарин. Мероприятие состоялось на территории Приморского краевого отделение Русского географического общества, общество изучения Амурского края. О том почему для встречи было выбрано это место рассказал его председатель Алексей Буяков. Алексей Буяков Фото: Александр Дедов Золотой Рог «Общество является старейшей общественно-просветительской организацией на Дальнем Востоке и многие мероприятия проводились на наших площадках начиная с 1884 года. Ну и сегодня, наверное сам Космос велел провести встречу здесь на нашей площадке общества. Не знаю на сколько это будет знаковым мероприятием, но считаю, что оно тоже войдет в историю не только отечественной космонавтики, но и в историю Владивостока и Приморья», сообщил Буяков. Все собравшиеся получили конверты с маркой, а также открытки с автографами звездных гостей. А вот заполучить уникальную деревянную марку оказалось гораздо сложнее. Несколько штук были разыграны среди собравшихся. В импровизированной викторине нужно было правильно ответить на вопросы Федора Юрчихина на космическую тематику. Однако и сам Федор Юрчихин с удовольствием отвечал на вопросы. Рассказал он и о том, почему после посадки космонавтов укрывают одеялами. Ответ оказался совершенно очевиден. Оказывается так берегут космонавтов от простуды. Также космонавт поведал и о себе. Федор Юрчихин Фото: Маргарита Кузнецова ПКО РГО - ОИАК «Я родился в Батуми, поэтому стараюсь летать летом. (улыбается). Я действительно старался сделать всегда таким образом, чтобы Новый год встречать дома». После слово взял Сергей Самбуров. Он отметил, что в нынешнее время космонавтика перестала занимать умы людей и напомнил собравшимся о достижениях своего прадеда Константина Циолковского, рассказал, как тот опередил свое время. Сергей Самбуров Фото: Маргарита Кузнецова ПКО РГО - ОИАК Голуби с посланием были запущены прямо с порога здания приморского РГО, бутылку отправили в плавание с маяка Токаревская кошка сразу после окончания мероприятия, а на МКС послание отправится где-то в районе сентября. В Туристско-информационном центре (ТИЦ) Приморского края напомнили, что во времена СССР космонавты тоже посещали разные уголки страны и не только рассказывали подрастающему поколению об освоении космоса, но и учили любить свою страну. Из таких детей вырастали ответственные и сознательные граждане, что положительно сказывалось и на их манере отдыха. Прошедшее мероприятие было направлено на повышение грамотности и воспитанности российских туристов, чтобы они научились любить то место, где они живут. Осознавая это, уже ни у кого из них не поднимется рука что-то сломать, испортить или испачкать. Кстати с 12 апреля совместно с РГО была запущена серия космических экскурсий. Дети и взрослые с удовольствием посеща.т эти маршруты и узнают какие космонавты посетили Владивосток, какой район города самый космический и причем здесь Высоцкий. Впереди у ТИЦ очень много космических планов и перспектив, начиная от центра подготовки космонавтов на острове Русском и заканчивая поездками на космодром «Восточный».

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