Александр Баранов: Строительство портов — главный экономический вектор для Фокино

— В этом году исполняется тридцать лет, как вышел закон о закрытых административно-территориальных образованиях, и можно уже подвести итог. ЗАТО Фокино включает в себя не только город Фокино. Это также посёлки Дунай и Путятин. Особенность для нашей территории в том, что земли ограничены в обороте. Это накладывает отпечаток на развитие бизнеса. Почти 70 проценто земель находится в ведении Министерства обороны России, остальные ограничены в обороте. Мы можем давать землю в аренду максимум на 49 лет. В силу этих обстоятельств нам сложнее, чем другим территориям, привлекать инвесторов. В особенности, если речь идёт об иностранных инвесторах, поскольку у нас запрещено применение иностранного капитала. Поэтому наша инвестиционная политика сфокусирована на отечественном бизнесе, мы в первую очередь работаем именно с ним, заинтересованы, чтобы именно российские компании сюда приходили.