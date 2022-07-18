Александр Баранов: Строительство портов — главный экономический вектор для Фокино

Фокино — один из четырёх в Дальневосточном федеральном округе и единственный в Приморье муниципалитет в статусе закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Об особенностях муниципалитетов закрытого типа, о том, чем живёт ЗАТО Фокино сегодня и о перспективах его развития мы поговорили с главой городского округа Александром Барановым.
— Александр Сергеевич, город Фокино — закрытое административно-территориальное образование. Какой отпечаток это накладывает на муниципальное управление? Есть ли особенности в сравнении с другими муниципалитетами края?
— В этом году исполняется тридцать лет, как вышел закон о закрытых административно-территориальных образованиях, и можно уже подвести итог. ЗАТО Фокино включает в себя не только город Фокино. Это также посёлки Дунай и Путятин. Особенность для нашей территории в том, что земли ограничены в обороте. Это накладывает отпечаток на развитие бизнеса. Почти 70 проценто земель находится в ведении Министерства обороны России, остальные ограничены в обороте. Мы можем давать землю в аренду максимум на 49 лет. В силу этих обстоятельств нам сложнее, чем другим территориям, привлекать инвесторов. В особенности, если речь идёт об иностранных инвесторах, поскольку у нас запрещено применение иностранного капитала. Поэтому наша инвестиционная политика сфокусирована на отечественном бизнесе, мы в первую очередь работаем именно с ним, заинтересованы, чтобы именно российские компании сюда приходили.
С другой стороны, статус ЗАТО даёт и свои плюсы. Это, в частности, контроль за прибывающими на территорию со стороны надзорных органов. Поэтому город у нас спокойный, безопасный. В прошлом году он стал одним из лучших муниципалитетов по правопорядку.
— В истории подобных закрытых городов были свои взлёты и падения. Процветающие при советской системе, именно они болезненнее всего перенесли её распад. Как чувствует себя город сегодня? Нащупал ли пульс своего развития в современной реальности?
- Я бы не сказал, что при советской системе город был более комфортным, чем сейчас. При плановой экономике не всё было так хорошо, как это, может быть, кажется. В случае с нашим городом в те времена максимум средств направляли на повышение боеготовности Тихоокеанского флота.
Особенность подобных населённых пунктов в том, что они возводились в соответствии с программами по строительству кораблей. Закладывались корабли, под них строились новые дома, а социальная сфера при этом развивалась более медленными темпами — школы, детские сады, учреждения культуры и спорта не строились или строились не в том объёме. В итоге люди в таких городках жили, как говорится, весело, но трудно. Например, на момент окончания советского периода население Фокино составляло почти сорок тысяч человек. При этом здесь было всего два детских сада, а дети в школе учились в три смены.
Сегодня таких сложностей уже нет. Мы решили проблему с детскими садами, мест в них хватает на всех детишек, есть даже резерв. Есть у нас ещё задачи по школам, но это уже не те масштабы проблемы, как раньше, трёх смен уже нет, конечно же. В городе активно развивается сфера услуг, спортивными объектами мы обеспечены полностью, по нормативам. Так что эти тридцать лет в статусе ЗАТО дали свой результат. Мы получаем федеральные дотации, активно взаимодействуем с правительством Приморского края, участвуем во всех программах, которые позволяют сделать муниципалитет более комфортным для проживания.
— Федеральные и краевые программы и дотации — это хорошо, но, если говорить об экономическом развитии, нашёл ли город свой путь?
— Я приехал сюда молодым офицером и остался, мои близкие и друзья говорят, что моя родина здесь. В Фокино я застал все исторические этапы. Могу сказать, что самый сложный период, когда сокращались предприятия и люди теряли работу, остался в прошлом. Было время, когда у нас было около 900 брошенных квартир.
Сейчас идёт период возрождения. Мы чувствуем внимание государства, видим положительные изменения, вложения в модернизацию инфраструктуры. При этом мы не можем всё время жить только лишь за счёт государства, нам надо становиться экономически самодостаточными, развивать налоговую базу. Раньше её основой были военные части — было много кораблей, была большая налоговая база. Произошло сокращение вооружённых сил, передислокация. Местный бюджет лишился весомой доли доходов. Кто может дать налоговую базу сейчас? Большие предприятия должен строить бизнес, государство на себя взяло социальную функцию.
Президент правильно сказал крупному бизнесу — надо вкладываться здесь, в России, тогда никакие санкции вам не страшны, вы сохраните свои капиталы. Я полностью с этим согласен.
— Фокино — морской город, а море — это всегда преимущество и перспективы. Если говорить об экономическом потенциале города, как бы вы его оценили?
— Безусловно, нам надо использовать наше географическое положение, оно у нас уникальное. Мы находимся на стыке двух заливов. Это залив Стрелок — чисто военный, и Уссурийский залив — глубоководный, где разрешено гражданское судоходство. Ныне покойный профессор Борис Преображенский — доктор наук, заслуженный эколог России, имя которого вы наверняка слышали, — говорил: лучшее место для развития портовой инфраструктуры в Приморье — побережье Уссурийского залива. По розе ветров, по удалённости от населенных пунктов. Он ещё много лет назад рекомендовал реализовать портовые проекты именно здесь. А Борис Преображенский — непререкаемый авторитет в сфере экологии, который вёл к тому же активную общественную работу по защите окружающей среды.
Поэтому строительство портов для нас — главный экономический вектор. Это работа, налоги, это залог того, что люди будут здесь жить. Один порт у нас уже есть — это порт «Вера». Сейчас идёт проработка ещё одного проекта.
— Что это за проект, расскажите подробнее.
— Порт «Аврора» — часть большого инвестиционного проекта компании «КОУЛСТАР» по разработке угольных месторождений в Новосибирской области, Республике Хакассия и экспорту угля в страны АТР. Суммарный объём инвестиций оценивается более чем в 200 миллиардов рублей.
При этом строительство порта автоматически тянет за собой развитие транспортной инфраструктуры в целом — это и железные дороги, и автомобильные. Опять же это люди, которые будут всё это обслуживать, а стало быть — новые рабочие места. Для нашего города, куда, как я уже говорил, крайне сложно привлечь крупный бизнес в силу целого ряда ограничений, такой мощный инвестор — большая находка, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы проект состоялся. Порт «Аврора» — это более 1 200 рабочих мест.
НДФЛ — налог на доходы физических лиц — является основным налогом, поступающим в местный бюджет. Рабочие места — это наши налоги, они остаются здесь, за счёт НДФЛ мы живём. Для нас сотни новых рабочих мест — огромное подспорье. Ну, а самое главное — это доходы населения, достойное качество жизни людей.
— Не секрет, что в последние годы практически все подобные проекты на любых территориях Приморья сталкиваются с негативом со стороны людей, которые позиционируют себя как экологические активисты. Как относятся к проекту в Фокино?
— Одно дело — это обычные люди, у которых есть те или иные опасения. Эти опасения, как правило, уходят по мере того, как у людей появляется больше информации.
В настоящее время идут предпроектные изыскания, и я хочу отметить — они очень детальные.
Инвестор тщательно изучает всё возможное воздействие на окружающую среду. Его намерение — построить порт, используя лучшие практики современных портов мирового значения, а это значит — обеспечить наивысший уровень экологической безопасности. Все технологии для этого сейчас есть.
Достаточно посмотреть на пример соседней Японии, где соседство с крупными терминалами даже не замечают, настолько экологично организована перевалка. Помимо технологий, терминал порта «Аврора» будет защищён естественным рельефом.
Особенность ЗАТО Фокино такова, что все предприятия вынесены за пределы населённых пунктов. Сами населённые пункты — спальные. Там люди только живут. Порт «Аврора» также вынесен за пределы. Роза ветров у нас такова, что не стоит опасаться ни за жилые зоны, ни за любимые места отдыха, в частности, острова Путятина и Аскольд.
Что же касается тех, кто пытается раздуть экологический протест, эти люди есть и всегда были. Я их называю агентами влияния. Они работают не на страну. Любой населённый пункт — большой город, малый город — живёт тогда, когда есть работа. А псевдоэкологи говорят: не надо — и всё тут. А почему не надо, не объясняют. Порой звучит аргумент про туризм. Но вот у нас половина лета прошла — сколько было солнечных дней? А порт — это постоянная работа.
У нас должны быть предприятия-кормильцы, ещё раз повторю, мы не можем жить на дотации государства. Псевдоэкологи — это враги нашего развития. Не видя проекта, документов по изысканиям, заключений институтов, они голословно заявляют, что всё будет плохо. Они уже поставили точку и подвели черту. При этом простой гражданин не знает, как строго государство подходит к вопросам экологии. Интереса ради можете обратиться в наш отдел делопроизводства и узнать, сколько штрафов мы платим за малейшие нарушения.
Жители наши, особенно те, кому сейчас в районе сорока лет, помнят, как их мамы отмывали после купания, потому что у нас всё было в нефтяной пленке. Сейчас всё чисто. Любое пятнышко, любой выброс фиксируются, надзорные органы это строго проверяют. И я хотел бы сказать этим псевдоэкологам — успокойтесь, займитесь делом. Обустройте свою придомовую территорию, чтобы там было красиво, вот с этого начните, а потом уже будете решать мировые проблемы.
— Помогают ли муниципальные власти инвестору в части разъяснительной работы с населением? Насколько вообще открыт инвестор к диалогу с жителями? Находится ли он в контакте с администрацией ЗАТО?
— Постоянно в контакте, мы регулярно встречаемся. Кроме того, инвестор уже активно включился в социальное сотрудничество, поддерживает многие наши проекты. В частности, в посёлке Дунай не было автозаправочной станции, люди ездили за двадцать километров в Фокино на заправку. Заправился — полбака оставил в дороге. Президент ННК принял решение поставить заправку в удобном месте с прекрасным — их же производства — топливом. Она будет на въезде в посёлок Дунай. Это не единственный пример. Они нам помогли, закупили для стадиона оборудование для сдачи норм ГТО. Взяли на себя обязательство построить пляж — именно в посёлке.
Безусловно, мы стараемся максимально помогать в работе с населением. С людьми проводим встречи, в социальных сетях, в местной газете объясняем. От народа не прячемся. Хочется, чтобы наш муниципалитет развивался, чтобы люди сюда приезжали жить. Тут прекрасная природа, чистое море, есть все возможности для развития и их надо использовать. Повторюсь: выступать против политики государства по развитию — это преступление.