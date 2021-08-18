Котельные Приморского края готовы к зиме более, чем на 50%

В Приморье полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону 2021-22. Противостоять холодам готовы более половины котельных региона. В краевом МинЖКХ сообщили, что уже готовы или на финальной стадии теплообъекты Владивостока, Большого Камня, Находки, Дальнереченск, Партизанска, Фокино, Уссурийска, Тернея.

В ведомстве рассказали, что готовность теплоисточников в этих объектов составляет от 70% и выше. В течение месяца работы будут завершены и в оставшихся уголках Приморья. Большая часть работ коммунальщиков сводится к ремонту и замене котлов, коммуникация и прочего оборудования. Зампред регионального правительства Елена Пархоменко рассказала, что в крае не только ремонтируют теплоинфраструктуру, но и строят новые. Так в Липовцах, Краснореченском и Смоляниново появятся новые угольные котельные. А в Фокино и Новом — газовые. Новые объекты пришли на смену старым и неэффективным. Благодаря модернизации, тепло получат еще больше жителей близлежащих территорий. Кроме того, ведется проектирование новых теплоисточников. К их строительству приступят в ближайшее время. Напомним, в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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