«Сухой закон» предлагают ввести в Приморье в дни «детских» праздников

Проект подготовили специалисты министерства промышленности и торговля Приморского края. Основная цель инициативы — защита нравственности и здоровья детей и подростков от негативного влияния вредных привычек взрослых людей.
Предлагается ограничить торговлю алкоголем в дни проведения общеобразовательными организациями мероприятий «Последний звонок», Международного дня защиты детей (1 июня), Дня знаний (1 сентября), а в случае, если День знаний приходится на выходной день — в следующий за ним рабочий день.
Также законопроект запрещает торговлю спиртным вновь создаваемым организациям, если их оплаченный уставной капитал составляет менее 100 тысяч рублей.
Кроме того, в дни «детских» праздников нельзя будет купить алкоголь с 9 утра, а придется ждать до 10 часов.
«Все предлагаемые поправки разработаны на основе анализа опыта борьбы с нарушениями в этой сфере. Например, предложение кратно увеличить уставной капитал связано с тем, что зачастую организациям, уличенным в нарушении правил торговли спиртным, было проще закрыть старое юрлицо и открыть новое, „с чистой биографией“», — разъяснили в ведомстве.
От граждан ждут, что они ознакомятся с полным текстом законопроекта, так как он включает в себя и другие ограничения. Свои пожелания также можно оставить в соответствующем разделе портала.
К участию в обсуждении приглашаются все желающие.