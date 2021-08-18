«Сухой закон» предлагают ввести в Приморье в дни «детских» праздников

«Сухой закон» предлагают ввести в Приморье в дни «детских» праздников
«Сухой закон» предлагают ввести в Приморье в дни «детских» праздников
Сегодня, 12:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Население Приморского края зовут обсудить региональный законопроект о контроле оборота алкогольной продукции и профилактике алкоголизма. Ознакомиться с соответствующим документом можно на региональном портале оценки регулирующего воздействия правовых актов.

Проект подготовили специалисты министерства промышленности и торговля Приморского края. Основная цель инициативы — защита нравственности и здоровья детей и подростков от негативного влияния вредных привычек взрослых людей.

Предлагается ограничить торговлю алкоголем в дни проведения общеобразовательными организациями мероприятий «Последний звонок», Международного дня защиты детей (1 июня), Дня знаний (1 сентября), а в случае, если День знаний приходится на выходной день — в следующий за ним рабочий день.

Также законопроект запрещает торговлю спиртным вновь создаваемым организациям, если их оплаченный уставной капитал составляет менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, в дни «детских» праздников нельзя будет купить алкоголь с 9 утра, а придется ждать до 10 часов.

«Все предлагаемые поправки разработаны на основе анализа опыта борьбы с нарушениями в этой сфере. Например, предложение кратно увеличить уставной капитал связано с тем, что зачастую организациям, уличенным в нарушении правил торговли спиртным, было проще закрыть старое юрлицо и открыть новое, „с чистой биографией“», — разъяснили в ведомстве.

От граждан ждут, что они ознакомятся с полным текстом законопроекта, так как он включает в себя и другие ограничения. Свои пожелания также можно оставить в соответствующем разделе портала.

К участию в обсуждении приглашаются все желающие.

Сюжеты:
Приморье
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торговлязаконодательстводетиалкогольПриморьешкольники
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