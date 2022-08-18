Жители Нарвы возложили цветы на место снесенного памятника Т-34

Своеобразный мемориал появился на месте снесенного танка-памятника в Нарве. Эстонцы массово принесли туда цветы и плакаты, на которых изображен Т-34. Рядом с проезжей частью дороги выложена следующая надпись: "16 августа 2022. Помним, не забудем".

Граждане Эстонии заявили, что снос Т-34 глубоко их оскорбил. Жители Нарвы не скрывают своих эмоций, пишет Pravda.Ru. Они подчеркнули, что русскоязычным непременно нужно каким-то реагировать на подобные решения властей. Участники акции выступили с призывом о поиске фашистских монументов на территории Эстонии с целью вандализма. «Сегодня Украина, завтра Эстония. Слава России!» — скандировали жители Нарвы. Они предупредили правительство Эстонии о том, что дети русских умирать за него не намерены. Жители Нарвы выразили уверенность в том, Россия очень скоро «будет в Таллине».

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