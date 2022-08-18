Жителям Приморья «Ростелеком» сам бесплатно перевезёт услуги связи на новую квартиру

С момента запуска услуги ею в Приморье уже воспользовалось более 20 тысяч семей.

При переезде абонента «Ростелекома» на новое место жительства сервис «Онлайн-переезда» крупнейшего в стране провайдера цифровых услуг поможет сохранить привычный набор домашних телеком-услуг. С момента запуска услуги в 2018 году ею в Приморье уже воспользовалось более 20 тысяч семей. Наиболее востребована она у городских жителей из Владивостока, Находки, Уссурийска и Большого Камня. «Ростелеком» берёт на себя часть хлопот, которое сопровождают переезд, и предлагает лёгкий способ перенести все услуги связи на новое место жительства. Клиентам не нужно расторгать договор или менять лицевой счёт, чтобы продолжить пользоваться привычным набором услуг на новом адресе. Достаточно заполнить заявку на переезд в личном кабинете и получить все свои услуги по новому адресу. Услуга в Приморье особенно востребована с мая по сентябрь. Именно в этот период жители нашего края предпочитают переезжать», — отмечает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова. Чтобы получить удобную услугу, клиенту нужно лишь оформить заявку на сайте «Ростелекома» или в личном кабинете. Сотрудники компании свяжутся с абонентом и помогут организовать перенос интернета, IPTV и домашнего телефона на новый адрес. В заявке требуется указать старый и новый адреса, предпочтительные даты отключения и подключения услуг. На сайте можно отслеживать выполнение заявки. В рамках сервиса «Онлайн-переезд» у абонента сохранится история покупок и бонусов, а также необходимое оборудование (роутер и/или ТВ-приставка) со своими настройками. После переезда в течение двух месяцев клиенты «Ростелекома» получат 50% скидку на абонентскую плату (скидка временно не предоставляется при переносе услуг, входящих в состав конвергентного пакетного предложения Комбо). «Удобный сервис. Воспользовалась им по совету подруги при переезде. Сделали всё быстро и в назначенные сроки», — поделилась своим впечатлением абонент «Ростелекома» Елизавета. Услуга «Онлайн-переезд» предоставляется бесплатно. Перенести услуги можно в пределах края. Если переехать предстоит за пределы Приморья, необходимо обратиться в «Ростелеком» через Личный кабинет, через мессенджеры или по номеру 8 800 100 08 00 для уточнения деталей.

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