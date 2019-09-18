В Приморье 17-й по счету тропический шторм может стать очень мощным тайфуном

"В Тихом океане есть все условия для образования мощного тайфуна. Но по разным причинам этого не происходило. Если коротко сказать о причинах — это очень широкая область низкого давления, и т.д. И вот сегодня процесс зарождения мощного тайфуна запустился. 17-й по счету тайфун появился в Тихом океане. Тайфун может представлять серьезную угрозу для Дальнего Востока. Он может превратиться в очень мощный циклон в Японском море, так как встретит холодный воздух. Ориентировочно, тайфун может выйти в Японское море в период 22-24 сентября. Предполагаю пока два варианта событий. Дело в том, что все зависит от борьбы антициклона и западного переноса. Сейчас к нам идет похолодание, которое было вызвано арктическим вторжением в Сибирь. После прохождения фронта, придет антициклон. Затем он сдвинется на восток и усилится там. Вот именно он и будет способствовать движению тайфуна на север в сторону Приморского края", - сообщает Маглипогода.