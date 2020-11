В Приморье 17-й по счету тропический шторм может стать очень мощным тайфуном

Лучше приготовиться к худшему варианту - народный синоптик

Лучше приготовиться к худшему варианту - народный синоптик Угроза мощного тайфуна назревает на Дальнем Востоке. Семнадцатый по счету тропический шторм в этом году может стать очень мощным тайфуном. Будущий тайфун может нанести серьезный ущерб Приморскому края и Дальнему Востоку. "В Тихом океане есть все условия для образования мощного тайфуна. Но по разным причинам этого не происходило. Если коротко сказать о причинах — это очень широкая область низкого давления, и т.д. И вот сегодня процесс зарождения мощного тайфуна запустился. 17-й по счету тайфун появился в Тихом океане. Тайфун может представлять серьезную угрозу для Дальнего Востока. Он может превратиться в очень мощный циклон в Японском море, так как встретит холодный воздух. Ориентировочно, тайфун может выйти в Японское море в период 22-24 сентября. Предполагаю пока два варианта событий. Дело в том, что все зависит от борьбы антициклона и западного переноса. Сейчас к нам идет похолодание, которое было вызвано арктическим вторжением в Сибирь. После прохождения фронта, придет антициклон. Затем он сдвинется на восток и усилится там. Вот именно он и будет способствовать движению тайфуна на север в сторону Приморского края", - сообщает Маглипогода. "По одной версии, тайфун пройдет через южную часть Японского моря — в этом случае влияние на погоду Приморья будет минимально, а может даже положительно, вызвав потепление. По второй версии, тайфун пройдет вблизи побережья Приморья — в этом случае Приморскому краю нужно готовиться к наводнению и ураганному ветру. Обе версии на данный момент составляют 50%. Обращаюсь к жителям и гостям Приморского края! Советую лучше приготовиться к наводнению и мощному удару стихии. На данный момент я предполагаю два варианта траектории с вероятностью 50/50%. Позже будет сделан более точный прогноз и указана точная траектория опасного тайфуна. Советую до 22 сентября быть готовым к удару стихии. Хочу еще раз уточнить, что оба варианты могут быть, но лучше приготовиться к худшему варианту. Позже будет сделан более точный прогноз по тайфуну", - пишет эксперт Маглипогоды. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter