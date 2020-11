Во Владивостоке будет временно ограничено горячее водоснабжение

У некоторых потребителей, проживающих в зонах ремонтных работ во Владивостоке, будет ограничено горячее водоснабжение до 15 октября

У некоторых потребителей, проживающих в зонах ремонтных работ во Владивостоке, будет ограничено горячее водоснабжение до 15 октября Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) ведут перекладки на магистральных тепловых сетях, а также проводят ремонтные работы на теплотрассах по результатам гидравлических испытаний. У некоторых потребителей, проживающих в зонах ремонтных работ, будет временно ограничено горячее водоснабжение (ГВС). В связи с перекладками теплосетей ГВС будет ограничено до 15 октября у потребителей, проживающих по следующим адресам: Академический: 2; Дальзаводская: 2б, 21, 27, 31; Карла Либкнехта: 10а; Махалина: 3; Металлистов: 3, 5; Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17; Пионерская: 1; Пушкинская: 34, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109; Светланская: 80а, 86, 88, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 117, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173; Славянская: 17; Тунгусская: 10, 10а, 12; Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26; Экипажная: 8/1. Ивановская: 2, 3б, 4, 4/10, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а; Карякинская: 29; Ковальчука: 3, 6, 26; Светланская: 116, 118, 118а, 183; Тунгусская: 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а. Володарского: 8, 8а; Лазо: 4, 6; Петра Великого: 3, 3/6; Почтовый: 9; Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 35, 39, 41а, 45; Светланская: 45, 47, 49, 54, 57, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 85, 87, 87в. В связи с ремонтными работами на теплосетях ГВС будет ограничено до 23 сентября у потребителей, проживающих по следующим адресам: Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10; Военное Шоссе: 15, 27; Военное шоссе: 28; Военное Шоссе: 5, 5б, 31, 34, 36, 37; Военное шоссе: 5в; Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 44; Проходная 4-я: 12, 16. Напомним, 16 сентября во Владивостоке завершился третий, заключительный этап гидравлических испытаний. От горячего водоснабжения были отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС было отключено у жителей Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы стала заключительным этапом гидравлических испытаний. В ходе гидравлических испытаний энергетики смогли оценить качество ремонтных работ, проведенных на трубопроводах в летний период, а также в случае выявления мест порывов и течей устранить неисправности. Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так это вынужденная мера, которая позволяет подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону. Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также работы управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

