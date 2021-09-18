«Скорые» для скорой: 29 автомобилей ГАЗ «Соболь» отправились в районы Приморья

Новые санитарные машины ГАЗ «Соболь» отправились в районы края. Уже в скором времени им предстоит доставлять бригады врачей туда, где их больше всего ждут — в дома пациентов. Ключи водителям в пятницу, 17 сентября, на центральной площади Владивостока вручил губернатор края Олег Кожемяко.

Новые автомобили поступают сразу со всем необходимым оборудованием. В дальнейшем на этом новом транспорте врачи будут не только выезжать на дом к пациентам, но и перевозить амбулаторных больных из отдаленных сел в поликлиники, в том числе для прохождения диспансеризации. Кроме того, планируется, что на машинах в отдаленные населенные пункты будут доставляться и необходимые лекарства. «Новые машины позволят увидеть жителям края те положительные изменения, которые происходят в нашей медицине. Мы продолжим эту работу, как и привлечение кадров в отрасль», — отметил Олег Кожемяко на церемонии вручения. Документы на новый транспорт получили главврачи районных больниц. Благодаря такому обновлению автопарка, в сфере здравоохранения края сделан еще один шаг к модернизации. Ранее сообщалось, что в начале июле в больницы Приморского края поступило 42 автомобиля. Обновление подвижного состава идет в рамках реализации федеральной программы модернизации первичного звена. Всего же за пять лет реализации программы в край поступят 343 автомобиля, из них 307 — в качестве дооснащения.

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