В Приморье старшая медсестра получает с подработками, как уборщица

«Ситуация в больнице кажется критической, - отметила Евгения Заварзина, - в очередной раз медики или увольняются, или планируется сокращение ставок, по крайней мере, об этом говорят сами работники кавалеровской больницы. При этом говорится, что в больнице остро не хватает кадров, их ищут и приглашают на работу. Прямо парадоксальная ситуация. Люди сами почему-то бегут из больницы. Поступает просто тотальное количество жалоб от простых граждан и медиков. Поэтому мы и решили посетить больницу лично, посмотреть изнутри, в конце концов как обычные граждане, такие же жители района и потенциальные пациенты. Оказалось, что, например, завтерапией хотела увольняться, потому что нагрузка в стационаре непомерная, люди там днюют и ночуют. Но все-таки решили, что она перейдет на прием в поликлинику, чтобы хоть как-то сохранить врача в больнице. Объем работы большой. Старшая медсестра с высшей категорией получает с подработками 24 тыс. в месяц, наравне с уборщицей, при этом ответственность, мы понимаем, далеко неодинаковая. Это ненормально. И краевой департамент здравоохранения, в ведении которого находится больница, должен как-то решать эти вопросы совместно с главврачом».