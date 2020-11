В Приморье старшая медсестра получает с подработками, как уборщица

Ситуация тяжелая: остро не хватает кадров, но медики или продолжают бежать из больницы, или планируется сокращение ставок

Кавалеровский район посетил на днях депутат краевого парламента Сергей СЛЕПЧЕНКО. В его избирательный округ входит часть Кавалеровского района, а именно пос. Хрустальный, Фабричный и Горнореченск. Депутат встретился с населением Хрустального, провел прием граждан совместно с местными депутатами по данному округу Евгенией ЗАВАРЗИНОЙ и Анатолием ПОДКОЛЗИНЫМ. Как рассказала Евгения Заварзина, замспикера районной Думы, те вопросы, которые озвучивали жители Хрустального и Фабричного, не новы. Это отсутствие уличного освещения, хотя там проходит краевая трасса и обслуживать ее должен департамент дорожного хозяйства АПК. Также есть большие проблемы с неудовлетворительным состоянием тротуаров, канавами, отсутствием очистных сооружениий в Хрустальном. Евгения Заварзина добавила по поводу освещения в пос. Хрустальном, что столбы освещения надо передать на баланс краевого департамента дорожного хозяйства, чтобы прокопать канаву вдоль дороги по улице Комсомольской, приходится месяцами переписываться с департаментом. Краевой депутат пообещал вникнуть в данный вопрос и поработать по этим проблемам. А в будущем году для местных жителей он сделает подарок - поставит детскую площадку в сквере в пос. Фабричного и установит во дворах крытые беседки для пенсионеров. Также совместно обсудили жалобы населения на состояние кавалеровской больницы. Договорились посетить больницу и посмотреть ее состояние, что и было сделано на следующий день после визита депутата. В больнице побывали местные депутаты Валентина ЮЩЕНКО, Валентина РОГАЧЕВА и Евгения Заварзина. Помощница депутата Сергея Слепченко Светлана ЖЕЛТОВА об этом знала, но не смогла приехать из Дальнегорска. Тем не менее отчет о визите в больницу будет доведен до сведения Слепченко. «Ситуация в больнице кажется критической, - отметила Евгения Заварзина, - в очередной раз медики или увольняются, или планируется сокращение ставок, по крайней мере, об этом говорят сами работники кавалеровской больницы. При этом говорится, что в больнице остро не хватает кадров, их ищут и приглашают на работу. Прямо парадоксальная ситуация. Люди сами почему-то бегут из больницы. Поступает просто тотальное количество жалоб от простых граждан и медиков. Поэтому мы и решили посетить больницу лично, посмотреть изнутри, в конце концов как обычные граждане, такие же жители района и потенциальные пациенты. Оказалось, что, например, завтерапией хотела увольняться, потому что нагрузка в стационаре непомерная, люди там днюют и ночуют. Но все-таки решили, что она перейдет на прием в поликлинику, чтобы хоть как-то сохранить врача в больнице. Объем работы большой. Старшая медсестра с высшей категорией получает с подработками 24 тыс. в месяц, наравне с уборщицей, при этом ответственность, мы понимаем, далеко неодинаковая. Это ненормально. И краевой департамент здравоохранения, в ведении которого находится больница, должен как-то решать эти вопросы совместно с главврачом». Депутаты в очередной раз готовят обращения краевым властям. Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

