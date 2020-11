Верфь "Звезда" начала строительство четвертого танкера

На судне предусмотрена даже площадка для вертолета

На судне предусмотрена даже площадка для вертолета Верфь «Звезда» (Большой Камень) заложила четвертый танкер типа «Афрамакс» (Average Freight Rate Assessment, AFRA, в основном, нефтеналивные танкеры с дедвейтом от 80 до 120 тыс. тонн). Изготовление и сборка секций первых трех танкеров серии из 12 «афрамаксов» уже ведется в цехах и на стапеле предприятия. В ходе торжественной церемонии с участием специалистов верфи генеральный директор ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» Сергей ЦЕЛУЙКО и представитель заказчика судна, ведущий инженер АО «Роснефтефлот» Юрий АТЯКШЕВ прикрепили к килевой секции четвертого танкера памятную закладную табличку. Приморские «афрамаксы» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на сжиженном природном газе. Длина будущего танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета. Отметим, что проектом госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» предусматривается выделение ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК, Большой Камень) в 2020-2030 годах 28,71 млрд рублей субсидий. В том числе, «Звезда» может в 2020-2030 годах получить 22,01 млрд рублей в качестве компенсации разницы между рыночной ценой судов и стоимостью их строительства, говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Досье газеты «Золотой Рог»: Строительство верфи «Звезда» ведется консорциумом «Современные технологии судостроения» (СТС, 89% у «Роснефтегаза», по 5,5% у «РН-Транс» и у «ГПБ-Промышленные инвестиции»). Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.

