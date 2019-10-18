Верфь "Звезда" начала строительство четвертого танкера

Верфь «Звезда» (Большой Камень) заложила четвертый танкер типа «Афрамакс» (Average Freight Rate Assessment, AFRA, в основном, нефтеналивные танкеры с дедвейтом от 80 до 120 тыс. тонн). Изготовление и сборка секций первых трех танкеров серии из 12 «афрамаксов» уже ведется в цехах и на стапеле предприятия.