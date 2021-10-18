В Приморье запущены в работу почти 600 котельных

Подача тепла в соцучреждения и жилые дома началась во всех районах Приморья. Как сообщили в пресс-службе края, завершить подключение объектов обещают к концу октября.

В региональном министерстве ЖКХ добавили, что на утро понедельника, 18 октября, тепло подается в 1 041 из 1 720 социально значимых объектов, в 4 324 из 11 808 жилых дома. Подключение потребителей идет во всех муниципалитетах края. — Запущены в работу 70 процентов котельных — это 575 из 817 существующих, полностью обеспечены теплом социально значимые учреждения и жилые дома в Арсеньеве, Дальнереченске, Кавалеровском, Пожарском, Ольгинском, Черниговском, Яковлевском районах, Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Чугуевском муниципальных округах, — уточнили в ведомстве. В ближайшие дни планируют подключить жилой фонд во Владивостоке, Большом Камне, Лесозаводске, Находке, Фокино, Хасанском районе, Анучинском, Тернейском округах. Напомним, подключение к теплу может занимать до нескольких дней. В ряде домов потребуется регулировка систем отопления, которой должны заниматься управляющие компании. Отметим, в крае реализуется государственная программа Приморья «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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