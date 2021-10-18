Возможности «дачной амнистии» могут расширить

Возможности «дачной амнистии» могут расширить
Возможности «дачной амнистии» могут расширить
Сегодня, 10:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
«Дачную амнистию» могут сделать бессрочной, сообщил «Российской газете» председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам депутата, инициатива сейчас обсуждается с правительством. Если ее одобрят, упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и дачную недвижимость задействует на постоянной основе, объясняет издание. Граждане смогут в упрощенном порядке, бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Дополнительно будут защищены права наследников в рамках «дачной амнистии». Все это позволит гражданам свободно распоряжаться имеющейся недвижимостью и защищать свои права на нее.

Пока, по данным газеты, одобрен законопроект, расширяющий и продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2031 года.

Отметим, что с момента вступления в силу «дачной амнистии» в 2006 году упрощенным порядком оформления прав на жилые и дачные дома, земельные участки воспользовались 14 миллионов граждан. В течение прошедших 15 лет «дачная амнистия» неоднократно продлевалась и дополнялась, поскольку не все жизненные ситуации были охвачены соответствующими законодательными решениями.

Сюжеты:
Приморье
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Приморьедачная амнистия
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