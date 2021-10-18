Возможности «дачной амнистии» могут расширить

По словам депутата, инициатива сейчас обсуждается с правительством. Если ее одобрят, упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и дачную недвижимость задействует на постоянной основе, объясняет издание. Граждане смогут в упрощенном порядке, бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Дополнительно будут защищены права наследников в рамках «дачной амнистии». Все это позволит гражданам свободно распоряжаться имеющейся недвижимостью и защищать свои права на нее.