Бизнес-гороскоп: Девам звезды советуют включить режим экономии

КОЗЕРОГ. Не пора ли сходить в банк и узнать о новых процентах по вкладам? Да и кредитные карты появились с более выгодными условиями. В четверг постарайтесь не планировать ничего серьезного в финансовой сфере. Пятница и суббота - хорошие дни для приобретения чего-то нового.