Бывший глава Приморья уходит на повышение

Он будет отвечать за весь морской и речной транспорт Бывший врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО может возглавить Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). До назначения в Приморье бывший подводник в 2013-2017 гг. возглавлял другое морское ведомство - ФГУП «Росморпорт», а после ухода с этой должности распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2018 года назначен заместителем руководителя Росморречфлота. Г-н Тарасенко в Росморречфлоте координирует деятельность административного управления, управления транспортной безопасности, специального отдела, подведомственных образовательных учреждений и др. 4 октября 2017 года президент России Владимир ПУТИН назначил Андрея Тарасенко врио губернатора Приморья вместо ушедшего в отставку Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Тарасенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморья, после которого он и кандидат от КПРФ Андрей ИЩЕНКО обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но 3 ноября крайком КПРФ отказался выдвигать его как кандидата от партии. В итоге победу на выборах в Приморье одержал экс-губернатор Сахалина Олег КОЖЕМЯКО. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото: kremlin.ru.

