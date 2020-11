Госграница с Китаем попадет в ЕГРН

Росреестр занимается подготовкой в пределах территории Приморья и внесения в ЕГРН границы с Китаем

Росреестр занимается подготовкой в пределах территории Приморья и внесения в ЕГРН границы с Китаем В этом году часть государственной границы протяжённостью в 39,7 км между Российской Федерацией и Северной Кореей была внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что, как считает руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ, позволит в дальнейшем формировать сопредельные земельные участки без реестровых ошибок. К настоящему времени Росреестр занимается подготовкой в пределах территории Приморья и внесения в ЕГРН границы с Китаем. Уже подготовлены итоговые документы проверки прохождения российско-китайской государственной границы для их подписания уполномоченными лицами РФ и КНР. В ходе подготовки на госгранице выполнялись геодезические и картографические работы, выполнялась гидрография по определению середины главного фарватера на реках, по которым установлена граница. Евгений Русецкий подчеркнул, что четкое определение прохождения госграницы между РФ и КНР в регионе «позволит осуществить мероприятия по дальнейшему корректному описанию прохождения границы как субъекта РФ Приморского края, так и поворотных точек границ муниципальных образований, расположенных вдоль государственной границы». А заместитель Минэкономразвития РФ – руководитель Росреестра Виктория АБРАМЧЕНКО отметила, что «сведения о прохождении госграницы на российско-китайском участке имеют особо важное значение для поддержания международной стабильности и безопасности, развития добрососедских отношений и сотрудничества. Эта информация востребована отраслями экономики, в том числе при создании и обновлении топографических карт и атласов, а также при внесении в ЕГРН сведений о государственной границе в отношении кадастрового округа «Приморский». Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

