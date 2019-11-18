Массовая установка счетчиков на воду привела к неожиданным последствиям

На деле же мы получили массу проблем. Если экономия у кого и есть, то это обычно те, кто домой приходит только ночевать или ставит магниты. Для остальных людей, экономия незначительна, при том условии, что они еще и воду из под крана включают тонкой струйкой, с постоянной мыслью в голове "лишь бы только не перелить".