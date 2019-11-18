Массовая установка счетчиков на воду привела к неожиданным последствиям

Массовая установка счетчиков на воду привела к неожиданным последствиям

18 ноября 2019, 17:18
Общество
Количество вызовов сантехников увеличилось в разы

Количество вызовов сантехников увеличилось в разы

Никто из чиновников не задумывался о последствиях принятия необдуманных законов. Да и в целом этого никогда не происходит.

Мы привыкли считать что "там-то" точно знают как делать правильно. Но на самом деле, "там-то" точно такие же обычные люди, возможно даже, это ваши школьные друзья, никогда не блистающие умом. И они явно не специалисты во всех делах.

Совсем недавно мне пришлось вызвать сантехника. Обычное дело - трубы канализации.

Мы немного разговорились, и как оказалось, он работает в этом деле с 90-х годов.

У меня есть родственники, которые живут в домах на 25 лет младше моего дома и других аналогичных. Но проходя мимо таких домов из подвала чувствуется зловонный запах.

Т.е. разницы нет, старый дом или относительно новый. Страдают одинаково примерно все.

И я задал простой банальный вопрос - как изменилось обслуживание труб, прочистка канализации после внедрения счетчиков на воду?

Ответ оказался предсказуемым.

Люди стали сильно экономить воду. Несмотря на то, что в природе идет постоянный круговорот воды, нам очень хорошо надавили на психику про экономию водных ресурсов и подкрепили это "серьезной" экономией семейного бюджета.

На деле же мы получили массу проблем. Если экономия у кого и есть, то это обычно те, кто домой приходит только ночевать или ставит магниты. Для остальных людей, экономия незначительна, при том условии, что они еще и воду из под крана включают тонкой струйкой, с постоянной мыслью в голове "лишь бы только не перелить".

Кушать мы стали много и хорошо. Особенно жареного и жирненького. Средство от мытья посуды вовсе не расщепляет жир так, как показано в рекламе. А из-за чрезмерной экономии горячей воды, этот жир практически не растапливается и не смывается, оседая на стенках труб.

Всё это приводит к серьезному засору всей канализации, в особенности той, которая идет чуть подальше от дома. Трубы переполняются и срабатывает так называемая защита - всё начинает бежать в подвал дома, заполняя его нечистотами.

И бонусом к этому - реклама, как туалетная бумага прекрасно растворяется в воде. Мало того, что из-за счетчиков и "экономии" не достаточно количества воды для создания хорошего потока, так еще эта бумага налипает на слои жира, делая папье-маше трубы изнутри.

Количество вызовов у сантехников увеличилось в разы. Что будет дальше, представлять не хочется. Но денег на замену всех труб у них явно не хватит.

Ник: BadRussianBoy

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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