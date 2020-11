Первый же снег обернулся для Комсомольска-на-Амуре дорожным коллапсом

После первого же по-настоящему зимнего снегопада дороги в Комсомольске-на-Амуре стали непроезжими

После первого же по-настоящему зимнего снегопада дороги в Комсомольске-на-Амуре стали непроезжими В конце недели на северо-восток Хабарвоского края обрушился мощный снежный циклон. В его эпицентре оказался Комсомольск-на-Амуре. Но если федеральные дорожники в считанные часы очистили дорогу Хабаровск – Комсомольск, то муниципальные дорожники ничего не смогли проитвопоставить стихии. Сегодня по дорогам города юности впору ездить на вездеходах. Они в большинстве своем не чищены, проезжая часть покрыта сугробами и ледяными надолбами, по которым с большин трудом двигаются общественный транспорт и машины горожан. «Для расчистки дорог требуются сотни единиц техники, а в парке муниципальных дорожников их всего лишь несколько десятков», - заявил новый мэр города Александр Жорник, избранный на сентябрьских выборах. Градоначальник также рассказал, что днём на улицах работают 22−24 единицы, а по ночам всего 10-11 машин. Увеличивать ночные работы мэр не хочет, потому что это двойная оплата работникам, а денег в бюджете муниципалитета нет. Жорник посетовал, что в 2016 году на уборку улиц было выделено 150 млн рублей, а в 2019 всего 90 млн. Сейчас же вся снегоуборка в городе идёт уже в счёт лимитов 2020 года. Подводя черту, мэр Комсомольска сообщил, что нормальная расчистка до-рог в городе начнётся только тогда, когда ему и его команде удастся оздоровить экономику. Он также сообщил, что подобные проблемы — во всех сферах городского хозяйства. Циклон наделал шороху не только в Комсомольске. В селе Ракитное Хабаровского района с многквартирного пятиэтажного дома сорвало крышу, населенный пункт частично обесточен. Поваленные рекламные конструкции то и дело встречаются на дорогах краевого центра. Штормовой ветер срывает незакрепленные фасады зданий. Из-за порывов ветра в течение прошедших суток регистрировались локальные отключения электроэнергии в сельских поселениях в Ульчском, Солнечном и Нанайском районах, всего порядка 7 населенных пунктов. Аварийными бригадами электросетей организованы работы по оператив-ному устранению повреждений на линиях ЛЭП, проводится переподключение энергосетей. В большинстве населенных пунктов электроснабжение восстановлено. Также из-за формирования снежного наката, гололёдных явлений и снижения видимости с 14 ноября продолжают действовать ограничения для движения пассажирского транспорта по автодорогам: п.Лидога – п. Ванино, с. Циммермановка - п. Подгорное, с. Селехино – г. Николаевск-на-Амуре, г. Советская Гавань – п. Ванино – п. Монгохто. Для приведения дорожного полотна в нормативное состояние задействовано более 40 человек и порядка 37 единиц техники. Ориентировочное время снятия ограничения - 17.11.2019 г. До улучшения погодных условий временно приостановлена работа паром-ной переправы Ванино-Холмск. По прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС, циклон ещё будет оказывать своё влияние на территорию края в течение нескольких дней. Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter