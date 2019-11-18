Работу надо? Около 70 вакансий в администрации Владивостока по-прежнему свободны

Управление муниципальной собственности г. Владивостока - E-mail: ums@vlc.ru заместитель начальника отдела аренды муниципального имущества Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран); главный специалист 1 разряда отдела по распоряжению муниципальными земельными участками Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран); ведущий специалист 1 разряда отдела учета расходов Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; знание бюджетного учета; без предъявления требований к стажу; главный специалист 1 разряда отдела программного обеспечения Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; наличие опыта работы с современными информационными технологиями, практический навык программирования, диагностики и восстановления системного и прикладного программного обеспечения; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран); главный специалист 1 разряда юридического отдела Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран); главный специалист 1 разряда отдела по управлению и распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; опыт работы в сфере земельных отношений; без предъявления требований к стажу; главный специалист 1 разряда отдела администрирования доходов по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет»; опыт работы в сфере земельных и имущественных отношений, знание программного обеспечения «1 С»; без предъявления требований к стажу; начальник отдела проверки исполнения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция», «Земельный кадастр»; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет; главный специалист 1 разряда отдела проверки исполнения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);